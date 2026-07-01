به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی استان اظهار کرد: گلستان به دلیل همجواری با ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی کشورهای آسیای میانه و اوراسیا، از موقعیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت برخوردار است، اما در سال‌های گذشته از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده بخشی از پروژه بهسازی مسیرهای ترانزیتی کشور ترکمنستان از سوی پیمانکاران ایرانی اجرا شود تا روند جابه‌جایی کالا میان دو کشور تسهیل شود.

استاندار گلستان با بیان اینکه روزانه بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ کامیون از مسیر گلستان به مقصد کشورهای آسیای میانه و اوراسیا تردد می‌کنند، گفت: مسیر ریلی چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران یکی از کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل کالا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت اجرای کریدور ریلی شمال جنوب افزود: این مطالبه بیش از دو دهه در گلستان مطرح بوده و در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان نیز از سوی نماینده ولی‌فقیه در گلستان به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی استان مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهور، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت حمل بار ریلی گلستان حدود سه میلیون تن در سال است، اما با اجرای کریدور شمال جنوب این ظرفیت به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت و نقش مهمی در تأمین غلات کشور از مسیر روسیه و قزاقستان ایفا می‌کند.

استاندار گلستان همچنین منطقه آزاد اینچه‌برون را مکمل توسعه ترانزیت و کریدورهای حمل‌ونقل دانست و گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد سنددار شده و بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در این منطقه به ثبت رسیده‌اند.

طهماسبی از احداث بزرگ‌ترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی شمال کشور در منطقه آزاد اینچه‌برون با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیون دلاری خبر داد و افزود: این پروژه هم‌اکنون با سرعت در حال اجراست و سرمایه‌گذاران متعددی برای حضور در منطقه آزاد گلستان اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به مزیت‌های منطقه آزاد گلستان اظهار کرد: دسترسی همزمان به حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، در کنار ظرفیت‌های گردشگری، این منطقه را به یکی از مستعدترین مناطق آزاد کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات تبدیل کرده است.