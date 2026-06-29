به گزارش خبرنگار مهر، حسن جراره صبح دوشنبه با اشاره به آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان پایه‌های ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم، اظهار کرد: فرآیند ثبت سفارش از هفتم تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اولیای دانش‌آموزان، خود دانش‌آموزان و مدیران مدارس می‌توانند پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز با مراجعه به سامانه «مای‌مدیو» یا پنجره خدمات الکترونیک دولت نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند.

جراره با تأکید بر اینکه ثبت سفارش به نام شخص دانش‌آموز انجام می‌شود، تصریح کرد: شرط ثبت سفارش، نهایی شدن ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه است و پس از آن امکان ثبت درخواست کتاب در سامانه فراهم خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به روند تأمین کتاب‌های درسی استان، گفت: تاکنون حدود ۷۵ درصد کتاب‌های دوره ابتدایی ۶۵ درصد کتاب‌های متوسطه اول و ۴۵ درصد کتاب‌های متوسطه دوم به استان تحویل شده و همزمان توزیع آنها در ۲۵ منطقه آموزشی هرمزگان از پارسیان تا بشاگرد از قشم گرفته تا حاجی آباد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه دریافت محموله‌های جدید کتاب از مرکز همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ثبت به موقع سفارش از سوی خانواده‌ها امکان برنامه‌ریزی بهتر برای دریافت، توزیع و تحویل کتاب‌های درسی پیش از آغاز سال تحصیلی را فراهم می‌کند.

جراره در پایان از اولیای دانش‌آموزان خواست ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند و هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل این فرآیند اقدام کنند تا همه دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی کتاب‌های خود را به موقع دریافت کنند.