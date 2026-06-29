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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

ثبت بیش از ۳۵۰۰ فعالیت دانش‌آموزان سمپادی در ایام جنگ ۱۲ روزه

ثبت بیش از ۳۵۰۰ فعالیت دانش‌آموزان سمپادی در ایام جنگ ۱۲ روزه

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از ثبت ۳ هزار و ۵۰۷ فعالیت خودجوش دانش‌آموزان سمپادی در هشت محور فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی در ایام جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به گزارش فعالیت‌های دانش‌آموزان سمپادی در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان در این ایام با تکیه بر احساس مسئولیت اجتماعی، روحیه داوطلبانه و انگیزه ملی، موفق شدند ۳ هزار و ۵۰۷ فعالیت را در هشت محور مختلف در سراسر کشور به ثبت برسانند.

وی با بیان این که تمامی این اقدامات به صورت خودجوش و بدون فراخوان اداری انجام شده است، افزود: این فعالیت‌ها در محورهای تبلیغات محیطی و تولید پوستر و بنر، ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاوره‌ای، صدور بیانیه، تولید محتوای تبیینی و تبلیغی، برگزاری مراسم یادبود، اجرای پویش‌های فرهنگی و مشارکت در کاروان‌های خودرویی انجام شده است.

یاوری با اشاره به آمار فعالیت‌های ثبت‌شده، تصریح کرد: در این مدت ۵۵۹ فعالیت در حوزه تبلیغات محیطی، تولید پوستر، استند و بنر، ۵۳۱ فعالیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاوره‌ای، ۵۰۸ فعالیت در حوزه تولید محتوای تبیینی و تبلیغی، ۴۳۲ مورد اجرای پویش، ۴۲۶ مراسم یادبود، ۴۱۸ فعالیت در حوزه پوشش رسانه‌ای، ۳۸۹ بیانیه و ۲۴۴ مورد مشارکت در کاروان‌های خودرویی توسط دانش‌آموزان سمپادی انجام شده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خاطرنشان کرد: بررسی این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۴۵ درصد کل فعالیت‌های ثبت‌شده به اقدامات تبیینی، رسانه‌ای و تولید محتوا اختصاص داشته است؛ موضوعی که بیانگر شناخت صحیح دانش‌آموزان از اهمیت جهاد تبیین و استفاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه در مواجهه با جنگ شناختی است.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این فعالیت‌ها، گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان و فارس از جمله استان‌های پیشرو در اجرای این برنامه‌ها بودند و مشارکت گسترده مدارس سمپاد در سراسر کشور، ظرفیت ارزشمند شبکه نخبگانی دانش‌آموزی را در خدمت‌رسانی اجتماعی و فرهنگی به نمایش گذاشت.

یاوری با تأکید بر این که نخبگی تنها به موفقیت‌های علمی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: دانش‌آموزان سمپادی بار دیگر نشان دادند که می‌توانند در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی نیز نقش‌آفرین باشند و سرمایه علمی خود را در مسیر امیدآفرینی، خدمت‌رسانی و حل مسائل کشور به کار گیرند.

وی در پایان ضمن قدردانی از دانش‌آموزان، مدیران، معلمان و خانواده‌ها برای همراهی در اجرای این اقدامات، ابراز امیدواری کرد روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و اثرگذاری ملی بیش از پیش در میان دانش‌آموزان مستعد کشور تقویت شود و این ظرفیت ارزشمند در مسیر پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفته شود.

کد مطلب 6873928

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