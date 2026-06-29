به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به گزارش فعالیتهای دانشآموزان سمپادی در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان در این ایام با تکیه بر احساس مسئولیت اجتماعی، روحیه داوطلبانه و انگیزه ملی، موفق شدند ۳ هزار و ۵۰۷ فعالیت را در هشت محور مختلف در سراسر کشور به ثبت برسانند.
وی با بیان این که تمامی این اقدامات به صورت خودجوش و بدون فراخوان اداری انجام شده است، افزود: این فعالیتها در محورهای تبلیغات محیطی و تولید پوستر و بنر، ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاورهای، صدور بیانیه، تولید محتوای تبیینی و تبلیغی، برگزاری مراسم یادبود، اجرای پویشهای فرهنگی و مشارکت در کاروانهای خودرویی انجام شده است.
یاوری با اشاره به آمار فعالیتهای ثبتشده، تصریح کرد: در این مدت ۵۵۹ فعالیت در حوزه تبلیغات محیطی، تولید پوستر، استند و بنر، ۵۳۱ فعالیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاورهای، ۵۰۸ فعالیت در حوزه تولید محتوای تبیینی و تبلیغی، ۴۳۲ مورد اجرای پویش، ۴۲۶ مراسم یادبود، ۴۱۸ فعالیت در حوزه پوشش رسانهای، ۳۸۹ بیانیه و ۲۴۴ مورد مشارکت در کاروانهای خودرویی توسط دانشآموزان سمپادی انجام شده است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خاطرنشان کرد: بررسی این آمار نشان میدهد که بیش از ۴۵ درصد کل فعالیتهای ثبتشده به اقدامات تبیینی، رسانهای و تولید محتوا اختصاص داشته است؛ موضوعی که بیانگر شناخت صحیح دانشآموزان از اهمیت جهاد تبیین و استفاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه در مواجهه با جنگ شناختی است.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این فعالیتها، گفت: استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان و فارس از جمله استانهای پیشرو در اجرای این برنامهها بودند و مشارکت گسترده مدارس سمپاد در سراسر کشور، ظرفیت ارزشمند شبکه نخبگانی دانشآموزی را در خدمترسانی اجتماعی و فرهنگی به نمایش گذاشت.
یاوری با تأکید بر این که نخبگی تنها به موفقیتهای علمی محدود نمیشود، اظهار داشت: دانشآموزان سمپادی بار دیگر نشان دادند که میتوانند در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و ملی نیز نقشآفرین باشند و سرمایه علمی خود را در مسیر امیدآفرینی، خدمترسانی و حل مسائل کشور به کار گیرند.
وی در پایان ضمن قدردانی از دانشآموزان، مدیران، معلمان و خانوادهها برای همراهی در اجرای این اقدامات، ابراز امیدواری کرد روحیه مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و اثرگذاری ملی بیش از پیش در میان دانشآموزان مستعد کشور تقویت شود و این ظرفیت ارزشمند در مسیر پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفته شود.
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