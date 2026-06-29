یادداشت مهمان - راضیه مکوندی، کارشناس ارشد حوزه زنان و خانواده: باورها زمانی پایدار میشوند که از سطح رفتار فراتر رفته و به بخشی از هویت فرد تبدیل شوند. «مامان، تو وقتی همسن من بودی، خودت انتخاب کردی حجاب داشته باشی یا فقط چون خانوادهات میخواستن باحجاب شدی؟»
مادر چند لحظه سکوت میکند. سؤال دخترش شاید در ظاهر فقط درباره یک موضوع دینی باشد، اما پشت آن یک پرسش عمیقتر پنهان شده است؛ اینکه یک باور چگونه از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشود و چه زمانی از یک رفتار آموختهشده به یک انتخاب شخصی تبدیل میشود.
دختر سالهاست در خانوادهای بزرگ شده که حجاب بخشی از سبک زندگی آنها بوده است. از کودکی آن را دیده، دربارهاش شنیده و رعایتش کرده اما حالا که بزرگتر شده، با دنیای گستردهتری روبهرو شده است؛ با دوستانی که نگاههای متفاوتی دارند، با روایتهای مختلفی که در فضای مجازی میبیند و با پرسشهایی که طبیعی است در مسیر رشد هر انسانی شکل بگیرد.
او دیگر فقط نمیخواهد بداند «چه کاری درست است؟»؛ میخواهد بفهمد «چرا این کار درست است؟»
همین تفاوت، نقطه آغاز یک مسئله مهم اجتماعی است؛ فاصله میان «انجامدادن» و «باورداشتن». موضوعی که فقط به حجاب محدود نمیشود. درباره بسیاری از ارزشهای دینی و اخلاقی نیز همین پرسش وجود دارد: چگونه یک ارزش از سطح یک توصیه بیرونی عبور میکند و به بخشی از هویت انسان تبدیل میشود؟
بسیاری از خانوادهها، مربیان و فعالان فرهنگی با همین چالش روبهرو هستند. گاهی یک رفتار سالها آموزش داده میشود، اما وقتی فرد وارد مرحلهای از زندگی میشود که قدرت انتخاب و مقایسه بیشتری دارد، دوباره از خودش میپرسد: «چرا باید این کار را انجام بدهم؟»
این سؤال را نباید فقط نشانه فاصلهگرفتن از یک ارزش دانست. گاهی همین پرسشها بخشی از مسیر رسیدن به یک باور عمیقتر هستند. انسان زمانی یک ارزش را واقعاً میپذیرد که بتواند نسبت آن را با زندگی خودش بفهمد.
در جامعهشناسی دین، این فرایند با مفهوم «درونیشدن» توضیح داده میشود. درونیشدن یعنی یک باور یا ارزش، از چیزی که فرد فقط آن را شنیده یا به او آموزش داده شده، فراتر برود و به بخشی از جهان ذهنی و شخصیت او تبدیل شود.
به بیان ساده، تفاوت زیادی وجود دارد میان کسی که یک رفتار را فقط به دلیل انتظار دیگران انجام میدهد و کسی که همان رفتار را بخشی از انتخاب خود میداند. در حالت اول، رفتار بیشتر به شرایط بیرونی وابسته است؛ اما در حالت دوم، آن ارزش در ذهن و زندگی فرد جای گرفته است.
در زندگی روزمره، نمونههای زیادی از این تفاوت وجود دارد. همه ما میدانیم ورزش برای سلامتی مفید است، اما دانستن این موضوع همیشه باعث ورزشکردن نمیشود. میدانیم صداقت ارزشمند است، اما در موقعیتهای مختلف، انتخاب میان درست و نادرست همیشه ساده نیست.
در حوزه دین هم همین فاصله وجود دارد. شناخت یک آموزه دینی، الزاماً به معنای پذیرفتن عمیق آن نیست. ممکن است فردی یک حکم یا ارزش دینی را بشناسد، اما هنوز آن را به بخشی از نگاه خود به زندگی تبدیل نکرده باشد.
دین در طول تاریخ، فقط مجموعهای از دستورها و رفتارهای مشخص نبوده است. یکی از مهمترین کارکردهای دین، معنا بخشیدن به زندگی انسان است؛ اینکه فرد خود را چگونه تعریف کند، چه چیزی را ارزشمند بداند و بر چه اساسی انتخاب کند.
به همین دلیل، دین زمانی میتواند بر زندگی انسان اثر ماندگار بگذارد که فقط در سطح رفتار باقی نماند و بتواند میان باور، احساس و عمل پیوند ایجاد کند.
جامعهشناسان دین نیز از زاویههای مختلف به همین موضوع پرداختهاند. امیل دورکیم، دین را یکی از عوامل ایجاد پیوند اجتماعی و احساس تعلق میدانست. از نگاه او، دین فقط مجموعهای از باورهای فردی نیست، بلکه بخشی از تجربه مشترک انسانها در یک جامعه است.
ماکس وبر نیز بر اهمیت معنا در رفتار انسان تأکید داشت. از نگاه او، رفتار زمانی اهمیت پیدا میکند که برای فرد معنایی داشته باشد. یک ارزش زمانی میتواند زندگی انسان را تغییر دهد که فقط از بیرون به او جهت ندهد، بلکه از درون برایش قابل فهم باشد.
پیتر برگر و توماس لوکمان نیز در نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» توضیح میدهند که انسان، ارزشها و هنجارها را ابتدا از محیط خود دریافت میکند؛ از خانواده، مدرسه و جامعه؛ اما این ارزشها زمانی ماندگار میشوند که فرد آنها را در تجربه شخصی خود معنا کند و به بخشی از تعریفش از خودش تبدیل شوند.
به زبان ساده، انسان با شنیدن یک ارزش صاحب آن نمیشود؛ یک ارزش زمانی ماندگار میشود که فرد آن را زندگی کند. برای مثال، درباره نماز میتوان این تفاوت را دید. بسیاری از کودکان، نماز را از خانواده یاد میگیرند. در سالهای نخست، ممکن است انگیزه اصلی آنها همراهی با والدین باشد؛ اینکه پدر و مادر نماز میخوانند و کودک نیز در کنار آنها این رفتار را تکرار میکند. اما با گذشت زمان، مسیر افراد متفاوت میشود. برای یک نفر، نماز ممکن است فقط یک عادت باقی بماند؛ رفتاری که انجام میدهد چون همیشه انجام داده است. اما برای فرد دیگری، همین رفتار به مرور معنای شخصی پیدا میکند؛ فرصتی برای آرامش، خلوت و بازنگری در زندگی. در این حالت، ممکن است ظاهر رفتار یکی باشد، اما چیزی که در درون انسان اتفاق میافتد متفاوت است.
همین تفاوت میان ظاهر رفتار و تجربه درونی انسان، نشان میدهد که چرا برخی ارزشها ماندگار میشوند و برخی دیگر با تغییر شرایط، کمرنگ میشوند. باورها فقط با تکرار ساخته نمیشوند؛ آنها زمانی ریشه میگیرند که فرد بتواند میان آنچه میشنود و آنچه در زندگی تجربه میکند، ارتباط برقرار کند.
اینجاست که نقش خانواده اهمیت پیدا میکند. خانواده نخستین جایی است که انسان در آن با ارزشها روبهرو میشود. کودک قبل از اینکه درباره یک مفهوم دینی یا اخلاقی توضیح نظری دریافت کند، آن را در رفتار اطرافیان خود میبیند. او میبیند اعضای خانواده چگونه با هم صحبت میکنند، چگونه احترام میگذارند، چگونه اختلافها را حل میکنند و آیا ارزشهایی که درباره آنها حرف زده میشود، در زندگی واقعی هم حضور دارند یا نه.
گاهی یک رفتار ساده در خانه، بیشتر از دهها توصیه اثر میگذارد. نوجوانی که در محیط خانواده، احترام، گفتوگو و محبت را تجربه میکند، راحتتر میتواند با این ارزشها ارتباط برقرار کند، اما اگر میان حرف و عمل فاصله زیادی وجود داشته باشد، طبیعی است که پرسشها شکل بگیرند.
این موضوع درباره حجاب نیز اهمیت زیادی دارد. حجاب در سالهای گذشته بیشتر از زاویه رفتار بیرونی مورد بحث قرار گرفته است؛ اینکه چه کسی آن را رعایت میکند یا نمیکند. اما اگر از زاویه درونیشدن نگاه کنیم، پرسش اصلی این نیست که چگونه یک رفتار را افزایش دهیم، بلکه این است که چگونه یک معنا در ذهن و زندگی انسان شکل بگیرد.
دو دختر نوجوان را تصور کنیم که هر دو حجاب دارند. از بیرون، شاید هیچ تفاوتی میان آنها دیده نشود. هر دو یک رفتار مشابه انجام میدهند، اما در جهان درونی آنها ممکن است دو تجربه کاملاً متفاوت وجود داشته باشد.
دختر اول ممکن است حجاب را فقط یک قانون بداند؛ چیزی که خانواده یا مدرسه از او خواستهاند. او آن را رعایت میکند، اما هنوز پاسخ شخصی و قانعکنندهای برای چرایی آن پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، وقتی وارد محیطی جدید میشود که نظارت بیرونی کمتر است، ممکن است دوباره با همان سؤال روبهرو شود: «حالا که کسی از من نمیخواهد، چرا باید ادامه بدهم؟»
اما دختر دوم ممکن است در طول سالها فرصت گفتوگو و فهمیدن داشته باشد. شاید با خانوادهاش درباره پرسشهایش صحبت کرده، احساس کرده که نگرانیها و تردیدهایش شنیده میشوند و نمونههایی واقعی از زنانی دیده که این انتخاب را آگاهانه انجام دادهاند. برای او حجاب فقط یک رفتار بیرونی نیست؛ بخشی از تصویری است که از خودش دارد.
تفاوت این دو دختر در میزان اطلاعات نیست. ممکن است هر دو یک آموزش مشابه دیده باشند، اما یکی فقط یک پیام دریافت کرده و دیگری یک معنا ساخته است.
این همان نقطهای است که بسیاری از مسائل فرهنگی امروز نیازمند توجه به آن هستند. انسان، بهویژه نسل جدید، کمتر از گذشته صرفاً با تکرار قانع میشود. او سؤال میپرسد، مقایسه میکند و میخواهد بداند یک ارزش چه نسبتی با زندگی واقعی او دارد.
نوجوان امروز فقط از خانواده و مدرسه تأثیر نمیگیرد. او در فضای گستردهای زندگی میکند که در آن روایتهای مختلفی از موفقیت، هویت، آزادی و سبک زندگی پیش روی او قرار دارد. در چنین شرایطی، هیچ باوری صرفاً با تکرار ماندگار نمیشود؛ یک ارزش باید بتواند برای انسان معنا پیدا کند.
به همین دلیل، نقش رسانه و نهادهای فرهنگی نیز باید از انتقال صرف پیام فراتر برود. انسانها معمولاً با داستانها، تجربهها و الگوهای واقعی ارتباط بیشتری برقرار میکنند. یک روایت صادقانه از زندگی فردی که یک ارزش را آگاهانه انتخاب کرده، گاهی بیش از دهها توصیه مستقیم اثر میگذارد؛ زیرا مخاطب با یک تجربه انسانی روبهرو میشود، نه فقط با یک پیام.
اگر هدف، ساختن باورهای ماندگار است، باید از تمرکز صرف بر رفتار عبور کنیم و به فرایند شکلگیری باور توجه کنیم. یک ارزش زمانی پایدار میشود که سه عنصر در کنار هم قرار بگیرند: معنا، تجربه و الگو.
معنا یعنی فرد بداند چرا یک ارزش اهمیت دارد و چه جایگاهی در زندگی او دارد. تجربه یعنی آن ارزش را فقط نشنود، بلکه حضورش را در روابط، انتخابها و زندگی روزمره احساس کند. و الگو یعنی نمونههایی واقعی ببیند که نشان دهند یک باور چگونه میتواند در زندگی امروز انسان حضور داشته باشد.
شاید اگر دوباره به همان گفتوگوی مادر و دختر برگردیم، مهمترین پاسخ این نباشد که مادر فقط دلیل درستی حجاب را توضیح دهد. مهمتر این است که فضایی ایجاد شود تا دختر بتواند سؤال کند، فکر کند، گفتوگو کند و در نهایت، معنای این انتخاب را برای خودش پیدا کند.
دین زمانی میتواند باورهای ماندگار بسازد که فقط در قالب مجموعهای از بایدها و نبایدها باقی نماند، بلکه به بخشی از تجربه زیسته انسان تبدیل شود. آنجا که فرد یک ارزش را نه فقط به دلیل نگاه دیگران، نه فقط از ترس قضاوت یا فشار بیرونی، بلکه از روی فهم و باور شخصی انتخاب میکند، آن ارزش دیگر یک رفتار تحمیلشده نیست؛ بخشی از هویت اوست.
ساختن چنین باورهایی نیازمند صبر، گفتوگو و توجه به انسان واقعی است؛ انسانی که فقط مخاطب یک پیام نیست، بلکه صاحب تجربه، احساس و پرسش است. خانواده باید پیش از آنکه فقط پاسخ بدهد، شنیدن را یاد بگیرد؛ رسانه باید پیش از آنکه فقط توصیه کند، روایت کند؛ و نهادهای فرهنگی باید پیش از آنکه فقط بر نتیجه ظاهری تمرکز کنند، به مسیر شکلگیری باور توجه کنند.
راز ماندگاری ارزشها شاید همین باشد؛ اینکه یک «باید» در مسیر زندگی انسان، آرامآرام به یک «باور» تبدیل شود.
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