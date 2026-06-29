زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، انسجام ملی و وحدت ملت حول آرمان‌های نظام، انقلاب و فرامین مقام معظم رهبری بود.

وی افزود: نمود و بروز این انسجام را در تجمعات مردم در طول این روزها مشاهده کردیم و این وحدت در سایر ابعاد اداره کشور، میان مسئولان، مدیران، مدیران میانی و دیگر مقامات نیز برقرار بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این وحدت باید حول محور فرامین رهبر معظم انقلاب حفظ شود، تصریح کرد: البته این موضوع مانع از اظهار نظرها و ابراز مواضع مردم، نخبگان و مسئولان نیست. همان‌گونه که مقام معظم رهبری از مردم خواستند بر روند مذاکرات نظارت داشته باشند و حضور و مشارکت مردم را به عنوان مطالبه آرمان‌های نظام و انقلاب مورد تأکید قرار دادند، این موضوع هیچ منافاتی با وحدت ندارد.

الهیان ادامه داد: افراد، جریان‌های سیاسی، احزاب و نهادهای مردمی باید مطالبه‌گر اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب از مسئولان باشند و چارچوب‌هایی را که ایشان برای مسیر نظام، انقلاب، جنگ و مذاکرات تعیین می‌کنند، از مسئولان مطالبه کنند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، حفظ شأن و جایگاه مسئولان نظام جمهوری اسلامی و در عین حال نقد مشفقانه و دلسوزانه از سوی مردم، گروه‌ها و نهادها، موجب می‌شود فضای مطالبه‌گری در چارچوبی منطقی و عقلانی شکل بگیرد که خود نمادی از مشارکت مردم در اداره کشور است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: این مشارکت، یکی از مؤلفه‌هایی است که در محاسبات دشمن اثرگذار خواهد بود، چرا که دشمنان نظام خواهند دید ملت ایران چگونه در صحنه حضور دارند، فرامین رهبر خود را مطالبه می‌کنند و دل در گرو وطن، آرمان‌ها و پیشرفت کشورشان دارند. این نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

الهیان با تأکید بر لزوم پرهیز از ایجاد دوقطبی در جامعه، اظهار کرد: باید از ایجاد دوقطبی‌ها و دشمنی‌ها در داخل پرهیز کرد و باب گفتگو میان سلایق و تفکرات مختلف را باز گذاشت. همچنین نباید فضای مطالبه‌گری مردم مسدود شود.

وی درباره تلاش دشمن برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه نیز گفت: قطعاً یکی از ابعاد جنگ علیه ملت ایران، جنگ ترکیبی و به‌ویژه جنگ شناختی و تبلیغاتی است که به فرمایش امام شهید، سخت‌ترین بخش جنگ نیز همین است. همه باید هوشمندانه از ایجاد دوقطبی‌ها پرهیز کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: مطالبه فرامین رهبر معظم انقلاب باید بدون تخریب شخصیت‌ها و مسئولان انجام شود تا دشمن نتواند از بستر اختلاف‌نظرها و دوقطبی‌سازی، در جنگ تبلیغاتی و شناختی خود بهره‌برداری کند و تفاوت دیدگاه‌ها را به شکاف و اختلاف عمیق در کشور تبدیل کند.

الهیان در پایان تأکید کرد: امیدواریم ملت ایران، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی با هوشمندی و هوشیاری، اجازه ندهند فضا به سمت حمله به مسئولان و شخصیت‌ها سوق پیدا کند و مطالبه‌گری را در چارچوب فرامین رهبر معظم انقلاب و خطوط قرمزی که ایشان ترسیم کرده‌اند، دنبال کنند.