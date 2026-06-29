به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای برخی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان و منطقه زردنجان وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجارهای کنترل‌شده امروز دوشنبه هشتم تیرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.