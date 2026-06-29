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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان؛ جای نگرانی نیست

انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان؛ جای نگرانی نیست

اصفهان – روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان (زردنجان) در ساعات صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای برخی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان و منطقه زردنجان وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجارهای کنترل‌شده امروز دوشنبه هشتم تیرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

کد مطلب 6873953

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