زمان تخلیه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) طی اطلاعیه‌ای به تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها در سال تحصیلی جاری اعلام کرد که فرآیند تخلیه و ساماندهی باید در دو بازه زمانی مشخص انجام شود.

طبق این اطلاعیه، دانشجویان موظفند در بازه‌های زمانی زیر نسبت به تخلیه اتاق‌ها و ساماندهی وسایل خود اقدام نمایند:

بازه اول: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

بازه دوم: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

دانشجویان می‌توانند در روزهای اداری، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر به خوابگاه‌ها مراجعه کنند. همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است که دانشجویان فارغ‌التحصیل، امکان استفاده از انبار خوابگاه را نخواهند داشت.