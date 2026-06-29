رضا کیاپاشا رئیس هیئت بدمینتون استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این مجمع انتخاباتی، رضا کیاپاشا به عنوان تنها نامزد حاضر در انتخابات، برنامه‌های خود را برای توسعه و ارتقای رشته بدمینتون در استان البرز ارائه کرد.

پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا، رضا کیاپاشا موفق شد با کسب ۱۰ رأی اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان البرز انتخاب شود.

در این مجمع، اعضای حاضر بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بدمینتون، استعدادیابی در رده‌های پایه و افزایش مشارکت ورزشکاران در مسابقات استانی و ملی تأکید کردند.

رضا کیاپاشا پس از انتخاب به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان البرز، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رشد این رشته ورزشی و حمایت از ورزشکاران و مربیان استان تأکید کرد.