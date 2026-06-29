روند افزایش دما در خوزستان تا پایان هفته ادامه دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که در برخی ساعات احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز وجود دارد.

وی افزود: طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود اما از اواخر هفته روند افزایش دما در بیشتر نقاط خوزستان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی در صبحگاه و شامگاه روزهای جمعه و شنبه، به‌ویژه جمعه، در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۴۵.۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۱ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای هوای اهواز در بیشینه به ۴۵ و در کمینه به ۳۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.