روند افزایش دما در خوزستان تا پایان هفته ادامه دارد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که در برخی ساعات احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز وجود دارد.
وی افزود: طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی در سطح استان پیشبینی نمیشود اما از اواخر هفته روند افزایش دما در بیشتر نقاط خوزستان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی در صبحگاه و شامگاه روزهای جمعه و شنبه، بهویژه جمعه، در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.
وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا مواج پیشبینی میشود.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۴۵.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: در همین مدت، دمای هوای اهواز در بیشینه به ۴۵ و در کمینه به ۳۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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