۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

کاهش دمای خوزستان از روز یکشنبه آغاز می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز یکشنبه کاهش سه تا پنج درجه‌ای دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا گذر موجی ضعیف از فراز استان موجب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در ارتفاعات خوزستان خواهد شد.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا روز دوشنبه، به‌ویژه در روز شنبه، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا فردا تغییر محسوس دمایی در سطح استان نخواهیم داشت اما از روز یکشنبه روند کاهش دما آغاز می‌شود و افت ۳ تا ۵ درجه‌ای دما مورد انتظار است.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۴۱.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۴.۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری بیان کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته دمای هوای اهواز بین ۲۱.۸ تا ۳۹.۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6830467

