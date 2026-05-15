محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا گذر موجی ضعیف از فراز استان موجب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارشهای خفیف و پراکنده در ارتفاعات خوزستان خواهد شد.
وی افزود: از اواخر وقت امروز تا روز دوشنبه، بهویژه در روز شنبه، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا فردا تغییر محسوس دمایی در سطح استان نخواهیم داشت اما از روز یکشنبه روند کاهش دما آغاز میشود و افت ۳ تا ۵ درجهای دما مورد انتظار است.
وی گفت: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۴۱.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۴.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری بیان کرد: همچنین در شبانهروز گذشته دمای هوای اهواز بین ۲۱.۸ تا ۳۹.۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
