مهمترین شرط جهاد تبعیت از رهبری است؛ قصاص ابزار بازدارنده فطری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر تحریری استاد حوزه علمیه تهران در همایش «الهیات خونخواهی» که امروز دوشنبه هشتم تیرماه در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد در تبیین مبانی فقهی و کلامی قوانین اجتماعی اسلام و ضرورت خونخواهی از امام شهید اظهار داشت: دین بر پایه فطرت انسان آمده است و کسانی که در نظام شریعت عهده دار اجرای دستورات الهی هستند باید به مرحله ای از مقام خلیفه اللهی رسیده باشند تا قابلیت پیاده کردن احکام را داشته باشند. خداوند در مرحله اول پنج صاحب شرع و دین را معرفی می کند.

وی با تعریف مفهوم طاغوت افزود: طاغوت هر کس و هر ایده ای است که در برابر حق قرار می گیرد. دستورات خداوند آثاری دارد که شامل آثار دنیوی، معنوی و اخروی است. از مهم ترین آثار دنیوی این احکام، تحقق عدالت در جامعه است. در قوانین اسلامی، کسانی که بخواهند نظام را برهم بزنند باید با دین جلالی و با قاطعیت با آن ها برخورد شود. همان طور که در اعمال فردی برای گناه کفاره و قوانین بازدارنده در نظر گرفته شده است، در اعمال اجتماعی نیز چنین قواعدی وجود دارد. در موضوع قتل، دیه و قصاص از قوانین بازدارنده در حیطه اجتماعی هستند. این قوانین کاملاً مطابق با فطرت هستند اما باید آن ها را به خوبی شناخت.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به مراحل اجرای قوانین اجتماعی اسلام تصریح کرد: از آن جا که دین ابدی و فراگیر است، در قدم اول جهاد تبیین لازم است که پیامبر اکرم این مرحله را انجام دادند تا جامعه برای پذیرش اعتقاد توحیدی آماده شود. در مرحله بعد انذار آغاز می شود و پس از آن تازه آیات قتال نازل می گردد. ما در این رابطه آیات متعددی داریم؛ اولین امر به جهاد، جهاد با مشرکان مکه است، دسته دوم قتال با تمام مشرکان و دسته سوم قتال با اهل کتاب است.

وی در بخش دیگری از بیانات خود به موضوع خونخواهی از امام اشاره کرد و گفت: خونخواهی از امام از مباحث اساسی دین ماست. شاخصه امام حسین این است که ایشان خونخواه امیر مومنان بودند که اولین ثارالله محسوب می شوند. در آن زمان فرد با حضرت مقابله نکرد، بلکه یک جریان فکری در برابر ایشان بود که باید با آن جریان فکری مقابله می شد و معاویه این جریان فکری را تقویت می کرد.

آیت الله تحریری در پایان خاطرنشان کرد: ما در متن دین این قوانین بازدارنده را داریم و این قوانین در شکل های مختلف ظهور پیدا می کنند. شکل سیاسی و اجتماعی این قوانین، همان جهاد قتالی است که البته شرایطی دارد و از مهم ترین شرایط آن وجود رهبری و تبعیت از دستورات رهبری است.