مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و کارآفرینی در ابهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و کارآفرینی در شهرستان ابهر گفت: با راهاندازی این مرکز، تعداد مراکز نیکوکاری فعال استان از ۱۸۲ به ۱۸۳ مرکز افزایش یافت.
وی با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری در توسعه مشارکتهای مردمی اظهار داشت: مراکز نیکوکاری، بازوان مردمی کمیته امداد هستند که با تکیه بر ظرفیت خیران، معتمدان محلی، گروههای جهادی و نهادهای مردمی، خدمات حمایتی را بهصورت هدفمند و متناسب با نیاز هر منطقه ارائه میکنند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: طی سالهای اخیر، علاوه بر مراکز نیکوکاری عمومی، مراکز تخصصی نیز در حوزههایی مانند اشتغال، کارآفرینی، درمان، فرهنگی و آموزش ایجاد شدهاند تا خدمات با کیفیتتر و تخصصیتری به نیازمندان ارائه شود.
وی ادامه داد: مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و کارآفرینی ابهر با هدف شناسایی استعدادهای شغلی، ارائه آموزشهای مهارتی، هدایت مددجویان به سمت کسبوکارهای پایدار و حمایت از اجرای طرحهای اشتغالزایی راهاندازی شده است.
گفتنی است؛ این مرکز با ارائه خدماتی همچون مشاوره شغلی، تسهیل در دریافت تسهیلات اشتغال، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و ایجاد ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان، نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت پوشش و کاهش وابستگی آنان به حمایتهای معیشتی ایفا خواهد کرد.
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