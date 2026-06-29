قیمت کود اوره در استان سمنان ۲ برابر شد؛ عرضه فقط با قیمت مصوب

محمود خدا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کود اوره (ازته) خبر داد و تاکید کرد: تمامی کارگزاران مجاز موظف به عرضه این نهاده بر اساس نرخ‌های جدید و دستورالعمل های ابلاغی هستند.

وی با اشاره به ابلاغ نرخ جدید کود اوره اظهار داشت: بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر تن کود اوره از شش میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۵۰ ریال به ۱۵ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال افزایش یافته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ادامه داد: کارگزاران رسمی در سراسر استان موظف هستند ضمن رعایت قیمت‌های مصوب، نسبت به توزیع کود اوره مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند تا روند تأمین و توزیع این نهاده کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد.

خدابخشی با تأکید بر لزوم خرید از شبکه رسمی توزیع تصریح کرد: بهره‌برداران و کشاورزان برای دریافت کود مورد نیاز خود تنها به کارگزاری‌های مجاز مراجعه کرده و از خرید خارج از شبکه رسمی توزیع خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق نرخ‌های مصوب و عرضه منظم کود اوره از طریق شبکه رسمی، نقش مهمی در تأمین نیاز بخش کشاورزی و جلوگیری از هرگونه تخلف در بازار این نهاده خواهد داشت.