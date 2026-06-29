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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

قیمت کود اوره در استان سمنان ۲ برابر شد؛ عرضه فقط با قیمت مصوب

قیمت کود اوره در استان سمنان ۲ برابر شد؛ عرضه فقط با قیمت مصوب

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان افزایش نزدیک به دو برابری قیمت کود اوره خبر داد و گفت: عرضه کود تنها با نرخ مصوب خواهد بود.

محمود خدا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کود اوره (ازته) خبر داد و تاکید کرد: تمامی کارگزاران مجاز موظف به عرضه این نهاده بر اساس نرخ‌های جدید و دستورالعمل های ابلاغی هستند.

وی با اشاره به ابلاغ نرخ جدید کود اوره اظهار داشت: بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر تن کود اوره از شش میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۵۰ ریال به ۱۵ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال افزایش یافته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ادامه داد: کارگزاران رسمی در سراسر استان موظف هستند ضمن رعایت قیمت‌های مصوب، نسبت به توزیع کود اوره مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند تا روند تأمین و توزیع این نهاده کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد.

خدابخشی با تأکید بر لزوم خرید از شبکه رسمی توزیع تصریح کرد: بهره‌برداران و کشاورزان برای دریافت کود مورد نیاز خود تنها به کارگزاری‌های مجاز مراجعه کرده و از خرید خارج از شبکه رسمی توزیع خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق نرخ‌های مصوب و عرضه منظم کود اوره از طریق شبکه رسمی، نقش مهمی در تأمین نیاز بخش کشاورزی و جلوگیری از هرگونه تخلف در بازار این نهاده خواهد داشت.

کد مطلب 6874457

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