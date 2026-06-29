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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

وقتی تلفن همراه در دماوند بی‌استفاده می‌شود

وقتی تلفن همراه در دماوند بی‌استفاده می‌شود

دماوند- در حالی که محله روح‌افزا یکی از محلات مهم دماوند محسوب می‌شود، ساکنان این منطقه همچنان از نبود آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه گلایه دارند.

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به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان محله روح‌افزا، از محلات حاشیه‌ای شهر دماوند، همچنان از نبود آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه گلایه‌مند هستند.

مشکلی که علاوه بر اختلال در ارتباطات روزمره، در مواقع اضطراری نیز می‌تواند برای شهروندان دردسرساز باشد.

به گفته اهالی، این مشکل سال‌هاست ادامه دارد و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز اقدام مؤثری برای رفع آن صورت نگرفته است.

انتظار می‌رود فرمانداری دماوند با ورود جدی به این مطالبه عمومی، زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را فراهم کرده و شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه نیز با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، هرچه سریع‌تر مشکل آنتن‌دهی این محله را برطرف کنند.

کد مطلب 6874683

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