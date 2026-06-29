به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان محله روحافزا، از محلات حاشیهای شهر دماوند، همچنان از نبود آنتندهی مناسب تلفن همراه گلایهمند هستند.
مشکلی که علاوه بر اختلال در ارتباطات روزمره، در مواقع اضطراری نیز میتواند برای شهروندان دردسرساز باشد.
به گفته اهالی، این مشکل سالهاست ادامه دارد و با وجود پیگیریهای انجامشده، هنوز اقدام مؤثری برای رفع آن صورت نگرفته است.
انتظار میرود فرمانداری دماوند با ورود جدی به این مطالبه عمومی، زمینه هماهنگی میان دستگاههای مسئول را فراهم کرده و شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه نیز با توسعه زیرساختهای ارتباطی، هرچه سریعتر مشکل آنتندهی این محله را برطرف کنند.
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