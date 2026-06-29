ضربه به شبکه قاچاق چوب در غرب مازندران

مهرداد خزایی‌پول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای یک عملیات مشترک برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و پایش‌های مستمر، محل دپوی چوب‌های قاچاق در شهرستان عباس‌آباد شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این عملیات با مشارکت یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، نیروهای منابع طبیعی شهرستان‌های عباس‌آباد و نوشهر ـ رویان و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد که در نتیجه آن، ۷ مترمکعب چوب جنگلی قاچاق کشف و یک دستگاه کامیون که برای جابه‌جایی محموله مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه سودجویان با روش‌های مختلف در تلاش برای انتقال غیرقانونی چوب‌های جنگلی هستند، افزود: نیروهای حفاظتی با رصد مستمر عرصه‌های جنگلی و مسیرهای حمل، اجازه فعالیت به قاچاقچیان منابع طبیعی را نخواهند داد.

خزایی‌پول حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را از اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: هرگونه برداشت، حمل و نگهداری غیرمجاز چوب، تعرض به سرمایه‌های طبیعی کشور محسوب می‌شود و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین بر نقش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مشارکت مردم در کاهش جرائم حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف در زمینه قطع، حمل یا دپوی غیرمجاز چوب را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.