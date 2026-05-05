کشف محموله قاچاق چوب در کلاردشت

مهرداد خزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات در حوزه منابع طبیعی، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاردشت با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشف محمولهای از چوبهای قاچاق شدند.
وی افزود: در این عملیات، ۲۳ اصله چوب از گونههای توسکا و خرمندی به حجم یک متر و ۴۶۰ دسیمتر مکعب که بهصورت غیرمجاز برداشت شده بود، کشف و ضبط شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با اشاره به بررسیهای میدانی ادامه داد: در محل برداشت، نشانههایی از تخریب عرصههای جنگلی و قطع غیرقانونی درختان مشاهده شده که موضوع بهصورت ویژه در حال پیگیری است.
خزایی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و با دستور دادستان شهرستان کلاردشت دستگیر و برای طی مراحل قانونی روانه زندان شد.
وی با تأکید بر تداوم نظارتها و گشتهای حفاظتی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
