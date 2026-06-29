رضا کیاپاشا، رئیس هیئت بدمینتون استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امیدوارم با همکاری فدراسیون بدمینتون، حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و تلاش بازیکنان، مربیان، داوران و خانواده‌های ورزشکاران بتوانیم مسیر پیشرفت این رشته را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر بدمینتون البرز افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد درخشش ورزشکاران نونهال و نوجوان استان در رقابت‌های کشوری بوده‌ایم و کسب عناوین قهرمانی نشان‌دهنده ظرفیت بالای بدمینتون البرز است. تلاش خواهیم کرد این روند موفقیت‌آمیز استمرار یابد و زمینه رشد هرچه بیشتر ورزشکاران فراهم شود.

استفاده از همه ظرفیت‌های استان برای توسعه بدمینتون

رئیس هیئت بدمینتون استان البرز با تأکید بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان بیان کرد: یکی از اهداف اصلی ما توسعه و گسترش بدمینتون در سطح استان است. در همین راستا تلاش خواهیم کرد با تقویت هیئت‌های شهرستانی، زمینه رونق هرچه بیشتر این رشته را در مناطق مختلف استان فراهم کنیم.

کیاپاشا ادامه داد: جذب حمایت‌های مالی از سوی صنایع، سازمان‌ها و بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های هیئت خواهد بود تا بتوانیم امکانات بیشتری را برای ورزشکاران فراهم کرده و مسیر پیشرفت آنان را هموارتر کنیم.

زیرساخت قهرمانی مناسب است، اما استعدادیابی نیازمند امکانات بیشتر است

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های موجود در استان گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و همکاری فدراسیون بدمینتون، سالنی تخصصی در منطقه دولت‌آباد کرج در اختیار هیئت قرار گرفت که دارای چهار زمین استاندارد بدمینتون است و با کف‌پوش و تجهیزات تخصصی این رشته تجهیز شده است.

رئیس هیئت بدمینتون البرز تصریح کرد: در حوزه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی با مشکل جدی مواجه نیستیم، اما در بخش استعدادیابی و توسعه پایگاه‌های کشف استعداد به فضاهای استاندارد بیشتری نیاز داریم.

کیاپاشا با بیان اینکه بدمینتون نیازمند سالن‌های استاندارد و سرپوشیده است، خاطرنشان کرد: شرایط این رشته به گونه‌ای است که کوچک‌ترین جریان هوا می‌تواند بر روند مسابقه و تمرین تأثیر بگذارد؛ از این رو استفاده از فضاهای غیر استاندارد و روباز امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: امیدواریم با تعامل بیشتر با اداره‌های ورزش و جوانان شهرستان‌ها و تلاش هیئت‌های تابعه، زمینه ایجاد و تجهیز سالن‌های استاندارد بدمینتون در شهرستان‌های استان فراهم شود تا بتوانیم فرآیند استعدادیابی و توسعه این رشته را با کیفیت مطلوب‌تری دنبال کنیم.

رئیس هیئت بدمینتون استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما ارتقای جایگاه بدمینتون البرز در سطح کشور و فراهم کردن شرایطی است که این رشته بتواند به جایگاه واقعی و شایسته خود در ورزش استان دست یابد.