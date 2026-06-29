تشدید مقابله با پشه آئدس در ۱۹ شهرستان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سوادکوهی در نشست پدافند غیرعامل استان مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مهار پشه آئدس، بر اجرای فوری برنامههای پیشگیرانه در شهرستانهای درگیر تأکید کرد.
وی با صدور دستور به فرمانداران، شهرداران و بخشداران، خواستار اجرای اقدامات کنترلی و ارائه گزارش اقدامات انجامشده به ادارهکل پدافند غیرعامل استان و دانشگاه علوم پزشکی مازندران حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شد.
در این نشست همچنین عنوان شد با افزایش دمای هوا و آغاز فصل سفرهای تابستانی، احتمال انتقال بیماریهای مرتبط با پشه آئدس افزایش مییابد، چرا که این حشره پس از تغذیه از فرد آلوده، قادر به انتقال ویروس به افراد دیگر است.
در ادامه، ادارهکل شیلات مازندران نیز از آغاز عملیات مقابله با پشه آئدس در بنادر صیادی استان خبر داد و اعلام کرد: اقدامات بهداشتی، پاکسازی محیط و کنترل کانونهای احتمالی تکثیر این پشه در بنادر بهصورت مستمر در حال انجام است.
بر اساس اعلام این ادارهکل، در برخی بنادر از جمله بندر صیادی بابلسر که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، برنامههای نظارتی و بهداشتی با همکاری بهرهبرداران در حال اجرا است.
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