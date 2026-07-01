به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی تخصصی «پدافند غیرعامل در رسانه» اظهار کرد: پدافند غیرعامل با افزایش آمادگی جامعه و تقویت زیرساختها، نقش مهمی در کاهش آسیبها و حفاظت از جان و امنیت مردم در برابر تهدیدات ایفا میکند.
وی با بیان اینکه ارتباط مؤثر میان مردم و حاکمیت، یکی از مهمترین ارکان مدیریت موفق بحران است، افزود: رسانهها در این میان جایگاهی راهبردی دارند و میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و بهموقع، اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کنند.
مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به نقش حساس خبرنگاران در شرایط بحرانی گفت: انتشار اخبار هیجانزا یا تأییدنشده، حتی اگر با نیت خیر انجام شود، میتواند موجب ایجاد نگرانی، تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد مردم شود؛ از این رو رسانهها باید اخبار را تنها از منابع معتبر و رسمی منتشر کنند.
حسینی با اشاره به تجربه سیل سال ۱۳۹۸ در گلستان گفت: در جریان این بحران، انتشار برخی اخبار تأییدنشده درباره افزایش سطح آب، موجب نگرانی مردم شد و این تجربه اهمیت راستیآزمایی اخبار پیش از انتشار را بیش از پیش آشکار کرد.
وی تأکید کرد: پیش از وقوع بحران باید نقش دستگاههای اجرایی و رسانهها در اطلاعرسانی بهصورت دقیق مشخص شود، چرا که مدیریت موفق بحران، نیازمند آمادگی، آموزش و هماهنگی از قبل است.
مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به گسترش شبکههای اجتماعی افزود: سرعت انتشار شایعات در فضای مجازی بسیار بالاست و تنها راه مقابله با آن، اطلاعرسانی شفاف، صادقانه و سریع از سوی رسانههای رسمی است.
وی آگاهیبخشی را مهمترین رسالت رسانهها دانست و گفت: رسانه تنها وظیفه انعکاس عملکرد دستگاهها را ندارد، بلکه نقد منصفانه و سازنده نیز از وظایف حرفهای آن است و مدیران باید این نقدها را فرصتی برای اصلاح و بهبود عملکرد خود بدانند.
حسینی همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی خبرنگاران تأکید کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی از کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف، بهویژه در موضوعات تخصصی، میتواند به افزایش کیفیت تولید محتوا و اطلاعرسانی دقیقتر کمک کند.
وی افزود: با تعامل بیشتر میان رسانهها و دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه در برابر تهدیدات فراهم شود.
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