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۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۲

ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاران

ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاران

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، بر ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خدیجه مرادبیگی، با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت پرستاری وزارت بهداشت در حوزه سرمایه انسانی، بر ضرورت توانمندسازی، حفظ و نگهداشت نیروهای پرستاری، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و تقویت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاران تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی سرمایه انسانی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت، تعامل مستمر با دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران پرستاری را از الزامات توسعه پایدار حوزه پرستاری عنوان کرد.

ملیحه طالبی، رئیس گروه بهره‌وری و تعرفه‌گذاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، نیز ضمن تشریح وضعیت اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کشور، بر اهمیت دریافت بازخوردهای دانشگاه‌ها و مراکز درمانی برای ارتقای فرآیندهای اجرایی تعرفه‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6874866
حبیب احسنی پور

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