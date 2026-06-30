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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

متهم پرونده فروش گوشت‌ تاریخ مصرف گذشته در انزلی نقره داغ شد

متهم پرونده فروش گوشت‌ تاریخ مصرف گذشته در انزلی نقره داغ شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مالی و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در بندر انزلی خبر داد و گفت: متخلف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشتی شهرستان بندر انزلی به پرونده ۲۰۰ کیلو گرم گوشت یخ زده تاریخ مصرف گذشته رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط و معدوم کردن گوشت های فاسد، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو در حال حمل، گوشت های تاریخ مصرف گذشته را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6874920

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