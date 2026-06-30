متهم پرونده فروش گوشت‌ تاریخ مصرف گذشته در انزلی نقره داغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشتی شهرستان بندر انزلی به پرونده ۲۰۰ کیلو گرم گوشت یخ زده تاریخ مصرف گذشته رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط و معدوم کردن گوشت های فاسد، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو در حال حمل، گوشت های تاریخ مصرف گذشته را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.