تاخیر یک ساله در تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی/ ۸ سند در صف بررسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که جلسات کمیسیونهای سهگانه و شورای معین شورای عالی فضای مجازی در ماههای اخیر به صورت مجازی یا حضوری برگزار شده و اعضای این کمیسیونها، دستورکارهای خود را به صورت منظم پیش بردهاند.
براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، از آخرین جلسه شورای عالی که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ برگزار شد، تاکنون کمیسیونهای عالی امنیت، ارتقای تولید محتوا و تنظیم مقررات، ۵۱ جلسه برگزار کردهاند و مصوبات متعددی داشتهاند که برخی از این مصوبات، نیازمند تصویب نهایی در صحن شورای عالی فضای مجازی هستند.
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی همچنین اعلام کرد که هم اکنون در مجموع، ۸ سند مهم در صف بررسی و تصویب نهایی در صحن شورای عالی فضای مجازی است؛ از جمله مهمترین آنها سند اقتصاد دیجیتال، نظام حکمرانی داده و بازنگری در مصوبه مربوط به سکوی دانشآموزی شاد است.
در صورت تصویب و ابلاغ این مصوبات، برخی چالشها در فعالیت دستگاههای اجرایی و کسبوکارها مرتفع خواهد شد.
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