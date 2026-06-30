تصاویر شهدای حمله تروریستی پاوه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر شهید برهان کریسانی و شهید خالد خالدی، دو تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه که در حمله تروریستی شامگاه دوشنبه به شهادت رسیدند، منتشر شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه، این اقدام تروریستی در پی تیراندازی افراد مسلح به درِب منزل این دو پاسدار رخ داد که در نتیجه آن، شهید برهان کریسانی و شهید خالد خالدی به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

مراجع مسئول اعلام کرده‌اند که بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نهادهای امنیتی و انتظامی قرار دارد.

جزئیات بیشتری از نحوه وقوع این حادثه و وضعیت مجروحان تاکنون از سوی مراجع رسمی منتشر نشده و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.

تصاویر منتشر شده از این دو شهید، بازتابی از رشادت و ایثار نیروهای بومی سپاه در پاسداری از امنیت کشور است.