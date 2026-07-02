امام جمعه و استاندار کرمانشاه: ترور پاسداران پاوه محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و همچنین استاندار کرمانشاه با صدور پیام مشترکی، شهادت شهیدان برهان کریسانی و خالد خالدی‌نیا در اقدام تروریستی شهرستان پاوه را تسلیت گفته و این حادثه را به شدت محکوم کردند.

در این پیام، شهادت این دو پاسدار بومی، مظلومانه و پرافتخار توصیف شده و آمده است: اقدام تروریستی عناصر وابسته به استکبار جهانی، نشانه استیصال دشمنان امنیت، عزت و آرامش ملت ایران است و چنین اقدامات بزدلانه‌ای خللی در اراده مردم و مدافعان امنیت کشور ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه این پیام تأکید شده است که عاملان این جنایت به سزای اعمال خود خواهند رسید و خون پاک شهیدان، عزم ملت ایران و نیروهای مدافع امنیت را برای مقابله با عناصر تروریستی و صیانت از امنیت و اقتدار کشور استوارتر خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در این پیام، شهادت این دو پاسدار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، حاج ماموستا ملا قادر قادری، روحانیت، همرزمان شهدا، مردم شهرستان پاوه و خانواده‌های این شهیدان تبریک و تسلیت گفتند.

در پایان این پیام، برای شهیدان علو درجات، برای مجروحان حادثه شفای عاجل و برای خانواده‌های داغدار صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.