هویت شهدای حمله تروریستی پاوه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله تروریستی در شهرستان پاوه بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در پی تیراندازی افراد مسلح به درِ منزل دو پاسدار رخ داد که در نتیجه آن، دو نیروی بومی سپاه به شهادت رسیدند.
همچنین هویت شهدای این حادثه از سوی منابع رسمی اعلام شد که بر اساس آن، شهید برهان کریسانی و شهید خالد خالدی در این حمله تروریستی به شهادت رسیدهاند.
مراجع ذیصلاح در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام تروریستی ادامه دارد.
اطلاعرسانی درباره جزئیات بیشتر این حادثه و نتایج بررسیهای انجام شده، پس از اعلام رسمی از سوی مراجع مسئول منتشر خواهد شد.
نظر شما