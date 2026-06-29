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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴

هویت شهدای حمله تروریستی پاوه اعلام شد

هویت شهدای حمله تروریستی پاوه اعلام شد

کرمانشاه - در پی حمله تروریستی به منزل دو نیروی بومی سپاه در پاوه، برهان کریسانی و خالد خالدی به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله تروریستی در شهرستان پاوه بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در پی تیراندازی افراد مسلح به درِ منزل دو پاسدار رخ داد که در نتیجه آن، دو نیروی بومی سپاه به شهادت رسیدند.

همچنین هویت شهدای این حادثه از سوی منابع رسمی اعلام شد که بر اساس آن، شهید برهان کریسانی و شهید خالد خالدی در این حمله تروریستی به شهادت رسیده‌اند.

مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام تروریستی ادامه دارد.

اطلاع‌رسانی درباره جزئیات بیشتر این حادثه و نتایج بررسی‌های انجام شده، پس از اعلام رسمی از سوی مراجع مسئول منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6874850

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    نظرات

    • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      3 0
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      تروریست های مزدور بیشرف.مرگ لعنت برآمریکا واسراییل
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      3 0
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      امنیت رو اول باید از درون کشور خودمون شروع کنید. مگه نمیشه این تروریست ها رو خونه به خونه جستجو و پیداشون کرد؟ چرا اینقدر تعلل؟بعد از این همه سال.......

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