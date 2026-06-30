به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر سهشنبه از استقرار بیش از ۷۰۰ آمبولانس در نقاط مختلف تهران برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران است، اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ آمبولانس در نقاط مختلف تهران، اطراف مصلی، مسیر تشییع و محلهای اسکان زائران مستقر خواهند شد و مأموریت هر یک از آنها از پیش تعیین شده است.
معتمدیان افزود: ۳۸ اتوبوسآمبولانس و ۳۰۰ موتورلانس نیز برای خدمترسانی آماده شدهاند و طی یک تا دو ماه گذشته، ۱۰۰ دستگاه موتورلانس به ناوگان امدادی اورژانس تهران افزوده شده است.
وی با اشاره به گرمای هوا و احتمال گرمازدگی زائران، تصریح کرد: اتاقهای سرد در نقاط پرتراکم پیشبینی شده است تا در صورت نیاز، زائران به سرعت به این مراکز منتقل شده و روند درمان آنان آغاز شود.
استاندار تهران با بیان اینکه در صورت نیاز از ظرفیت شهرستانهای استان تهران و دیگر استانهای کشور نیز استفاده خواهد شد، گفت: تمامی امکانات درمانی و امدادی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پیشبینی شده است.
معتمدیان همچنین از اختصاص بیش از یک میلیون ظرفیت اسکان در شهر تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: مدارس، مساجد، اماکن دولتی، ورزشگاهها، مهمانسراها و دیگر مراکز عمومی برای اسکان زائران آماده شدهاند و خدمات درمانی، بهداشتی و امدادی نیز متناسب با این مراکز ارائه خواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به مراسم را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کرده و توصیههای پلیس راهور، دستگاههای تخصصی و مسئولان را برای حضور در این مراسم مورد توجه قرار دهند.
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