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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

اورژانس تهران: یک قطار مترو در اختیار اورژانس قرار گرفت

اورژانس تهران: یک قطار مترو در اختیار اورژانس قرار گرفت

سخنگوی اورژانس استان تهران از اختصاص یک قطار مترو به مأموریت‌های اورژانس در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص یک قطار مترو برای نخستین بار به مأموریت‌های اورژانس در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

وی گفت: برای نخستین بار در کشور، یک قطار مترو به‌صورت اختصاصی در اختیار نیروهای اورژانس استان تهران قرار گرفته است تا در جریان مراسم تشییع، خدمات امدادی و درمانی را به شرکت‌کنندگان ارائه کند.

تبریزی افزود: روزانه بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس استان تهران در مراسم حضور دارند و مسئولیت تأمین سلامت و امدادرسانی به شهروندان و زائران را بر عهده خواهند داشت.

کد مطلب 6875134

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