به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب‌وفاضلاب لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر، به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه، آب برخی از مناطق شهر خرم‌آباد قطع می‌شود.

در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» فردا قطع می‌شود.