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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

آب شرب برخی از مناطق شهر خرم‌آباد قطع می‌شود

آب شرب برخی از مناطق شهر خرم‌آباد قطع می‌شود

خرم‌آباد - فردا چهارشنبه، آب شرب برخی از مناطق شهر خرم‌آباد قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب‌وفاضلاب لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر، به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه، آب برخی از مناطق شهر خرم‌آباد قطع می‌شود.

در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» فردا قطع می‌شود.

کد مطلب 6875156

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