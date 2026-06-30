به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر، به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه، آب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» فردا قطع میشود.
خرمآباد - فردا چهارشنبه، آب شرب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر، به دلیل تعمیرات و اصلاح شبکه، آب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» فردا قطع میشود.
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