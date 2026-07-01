راهنمای سلامت زائران در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید هاشمینظری، با بیان اینکه تمرکز اصلی کمیته بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر پیشگیری از بروز هرگونه مشکل بهداشتی است، گفت: با توجه به گستردگی مراسم و حضور میلیونی مردم، علاوه بر نظارتهای دولتی، رعایت نکات بهداشتی توسط خود شهروندان نیز نقش کلیدی در موفقیت اجرای بینقص مراسم خواهد داشت.
وی افزود: به سالمندان، کودکان و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای از جمله بیماریهای قلبی وعروقی هستند، توصیه میشود برای شرکت در مراسم، در حاشیه محل اصلی و در محیطهای سایهدار حضور یابند و تا حد امکان از حضور در محوطههای بسیار شلوغ و پرتراکم خودداری کنند.
هاشمینظری استفاده از پودرهای الکترولیت را راهکاری موثر برای پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: پیش از شروع مراسم، مصرف مایعات کافی ضرورت دارد، همچنین توصیه میشود شرکتکنندگان حین مراسم، یک بطری آب و ترجیحا یک بطری حاوی پودرهای الکترولیت (قابل تهیه از داروخانهها) همراه خود داشته باشند.
وی اضافه کرد: این پودرها با حل شدن در آب، از بروز نشانههای اولیه گرمازدگی جلوگیری کرده و از تشدید بیماریهای زمینهای بر اثر کاهش املاح بدن جلوگیری میکنند.
هاشمی نظری با اشاره به شرایط خاص ازدحام در این مراسم، رعایت پروتکلهای بهداشتی را از تکالیف اخلاقی و اجتماعی دانست و از زائران خواست بهویژه در هنگام تماس با سطوح مختلف، به شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون، مایع دستشویی یا استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده حاوی الکل توجه کنند.
وی از گروههای آسیبپذیر، از جمله سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، خواست تا برای حفظ سلامت خود و سایر افراد، در تمامی مراحل خصوصا در مناطقی که ازدحام جمعیت زیاد است از ماسک استفاده کنند و ضمن رعایت فاصلهگذاری در حد امکان، نسبت به حفظ بهداشت عمومی توجه داشته باشند.
هاشمی نظری درباره مدیریت موکبها و نقاط توزیع خدمات خاطرنشان کرد: اگرچه خدمات مردمی و خودجوش در مراسمهای مذهبی بسیار ارزشمند است، اما تاکید ما بر این است که تمامی خدمات غذایی و آب آشامیدنی از مسیرهای تعیینشده و تحت نظارت دقیق دانشگاه ارایه شود تا سلامت شهروندان تضمین شود.
وی همچنین ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند از خوردن غذا در ظرف مشترک خودداری کنند و از بشقاب، قاشق، چنگال، لیوان شخصی استفاده کنند.
هاشمی نظری ادامه داد: مواد خوردنی و آشامیدنی سالم باید از منابع مطمئن و معتبر تهیه شود و همچنین دارای بسته بندی و مشخصات بهداشت یعنی تاریخ تولید و انقضاء، پروانه ساخت و ظاهر مناسب باشد.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی یعنی آب شبکه لوله کشی شهری یا آب بسته بندی شرکتی و آب معدنی دارای مشخصات استفاده کنند، افزود: از خوردن هرگونه سالاد و سبزیجات،ماهی،لبنیات غیرپاسـتوریزه و غـذاهای دارای سـس و کشـک، خودداری شود.
هاشمینظری همچنین از راهکارهای نوین اطلاعرسانی دانشگاه خبر داد و افزود: برای آگاهیبخشی به مردم، بروشورهای آموزشی طراحی شده و از طریق سامانه ۴۰۳۰، شبکههای اجتماعی و ارسال پیامک، لینک دستورالعملهای بهداشتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه تمامی این نکات در وبسایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز قابل دسترسی است.
وی در پایان بر اهمیت نقش مردم تاکید کرد و گفت: با وجود تمام تلاشهای اجرایی و نظارتی، مهمترین رکن در حفظ سلامت، رعایت نکات بهداشتی توسط خودِ شهروندان در مواجهه با ازدحام جمعیت است.
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