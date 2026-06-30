شناسایی ۱۳ کانون بیماری تب برفکی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد ظهر امروز سه شنبه در کمیته استانی تب برفکی، اظهار داشت: باتوجه‌به تغییر سویه و سیر بیماری تب برفکی که از سال گذشته آغاز شده، برنامه واکسیناسیون و شناسایی کانون‌های این بیماری در سطح استان به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۳ کانون بیماری در سطح استان شناسایی شده که هفت کانون موردتأیید سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، برای جلوگیری از اتلاف دام استان، برنامه واکسیناسیون به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: این بیماری در استان تحت کنترل است و در این جلسه تصمیمات لازم اتخاذ و به‌عنوان مصوبه برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر هماهنگی و همکاری بین دستگاهی در این زمینه، بر اطلاع‌رسانی جامع و به‌موقع توسط دستگاه‌های متولی و تشکل‌های مربوطه تأکید کرد.