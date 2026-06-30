آغاز فصل جدید مدیریت و فعالیت پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد به عنوان بزرگترین پردیس تئاتر خصوصی، دور جدید فعالیتهای اجرایی خود را در سال جدید آغاز میکند.
این مجموعه که به تازگی بازسازی بخشهای مختلف خود را به پایان رسانده با حضور تیم مدیریتی جدید و مشارکت و همکاری «فیدیبو استیج» به کار خود ادامه میدهد.
سید عماد عامری تهیهکننده تئاتر و موسس تماشاخانه ملک بهرهبرداری و مدیریت این مجموعه را عهده دار شده است و تاکنون حضور امیرسپهر تقیلو به عنوان مدیر پردیس قطعی شده است.
بر اساس تصمیمگیری و برنامهریزی انجام شده، پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد ضمن پایبندی به تعهدات پیشین مجموعه، از نیمه دوم تابستان سال جاری میزبان فعالیتهای جدید تئاتری و موسیقایی خواهد شد.
از این پس مخاطبان میتوانند بلیت رویدادهای این مجموعه را مستقیما از سایت فیدیبو آرت تهیه کنند.
اخبار مربوط به برنامههای جدید پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد متعاقبا اعلام میشود.
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