  1. هنر
  2. تئاتر
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

«مجلس بازپس گرفتن صحنه» روی صحنه رفت

«مجلس بازپس گرفتن صحنه» روی صحنه رفت

نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان جنابی روی صحنه پردیس تئاتر شهرزاد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان جنابی از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ اجراهای خود را در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) آغاز کرده و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

هم‌اکنون بلیت اجراهای سه‌شنبه ۹ تیر تا جمعه ۱۲ تیر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

«مجلس بازپس گرفتن صحنه» تاکنون در تاریخ‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۱ خرداد و همچنین ۱، ۷ و ۸ تیر روی صحنه رفته است.

این نمایش در ژانر درام، بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن در قرن هفدهم از نقاشی دیگر به اتهام تعرض را روایت می‌کند و با نگاهی به نسبت هنر، قدرت و عدالت، یکی از پرونده‌های تاریخی را به زبان تئاتر بازخوانی می‌کند.

در خلاصه نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» آمده است: «بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن قرن هفدهم از نقاش دیگری به اتهام تعرض.»

سوده سعدایی، متین فکرآزاد و تیام کریمایی بازیگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل «مجلس بازپس گرفتن صحنه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اشکان جنابی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: نسیم صبا، نوازنده تنبک: مهتاب علیخانی، ویدئوآرت: انوشیروان آریا، تصویرساز پوستر: مهدیه فرهادکیایی، تایپوگرافی و لی‌آوت: حدیث رزاقی، طراح نور: علیرضا میرانجم، مدیر صحنه: سهند تیزپاز، عکاس: تارا کریمایی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» در سایت فیدیبو آرت مراجعه کنند.

کد مطلب 6875395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها