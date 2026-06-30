به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی نمایش، منوچهر هادی، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین حضور تئاتری خود تهیهکنندگی نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی را برای اجرا از شانزدهم تیر در خانه نمایش دا برعهده گرفت.
هادی پیش از این به عنوان تهیهکننده تئاتر در آثاری چون «کال بک»، «شالهنگ»، «سوگواری درخیابان ریچموند»، «کات»، «خانه روشنی» و «اتاق شماره ۶» حضور داشته است.
«دستان او»، روایتی تلخ و روانشناختی از انسانهایی است که زیر سایه قدرت، گناه و گذشتهای پنهان با معضلات انسانی و رازهای مگو دست و پنجه نرم میکنند.
این نمایش نخستین تجربه جدی و مستقل فرشاد لطفی در مقام نویسنده و کارگردان محسوب میشود؛ اثری با رویکرد اجتماعی که تلاش دارد لایههای پنهان رفتارهای انسانی را به تصویر بکشد.
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