خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ شمیم علاالدینی: برای بسیاری از شهروندان، تلفن همراه دیگر تنها وسیله‌ای برای برقراری تماس نیست؛ از خدمات بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی گرفته تا آموزش، کسب‌وکار، دریافت خدمات دولتی و حتی تماس با مراکز امدادی، همگی به دسترسی پایدار به شبکه تلفن همراه و اینترنت وابسته‌اند، با این حال، ساکنان محله روح‌افزای دماوند می‌گویند، از ابتدایی‌ترین حق ارتباطی خود نیز محروم مانده‌اند.

به گفته اهالی، در بخش‌هایی از این محله آنتن‌دهی تلفن همراه به اندازه‌ای ضعیف است که برقراری یک تماس ساده نیز با دشواری همراه می‌شود و بسیاری از تماس‌ها بارها قطع و وصل می‌شوند.

یکی از ساکنان روح‌افزا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من یکی از شهروندان این منطقه هستم و مدت‌هاست با مشکل شدید آنتن‌دهی مواجهم، امروز تقریباً همه کارها با اینترنت یا تلفن همراه انجام می‌شود، اما ما واقعاً نمی‌دانیم باید این مشکل را از چه نهادی پیگیری کنم. برای انجام کارهای بانکی، امور اقتصادی و بسیاری از خدمات روزمره با مشکل روبه‌رو هستم. حتی برای صحبت با اعضای خانواده، تماس‌ها مرتب قطع و وصل می‌شود و مجبورم مدام جای خود را عوض کنم تا شاید آنتن پیدا شود. از مسئولان، چه مخابرات و چه سایر دستگاه‌های مرتبط، درخواست دارم هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدام کنند.

شهروند دیگری نیز با اشاره به محدوده جغرافیایی این اختلال می‌گوید: از محدوده بیمارستان که به سمت شهرک حرکت می‌کنیم، آنتن تلفن همراه تقریباً به طور کامل قطع می‌شود. این مشکل به‌ویژه داخل ساختمان‌ها شدیدتر است و اگر کسی بخواهد تماس برقرار کند، ناچار است به خیابان اصلی برود یا از محله خارج شود. چندین بار هم درخواست داده‌ایم که مخابرات برای رفع مشکل فکری کند، اما تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است.

او ادامه می‌دهد: امروز تلفن همراه یک وسیله ضروری است. ممکن است هر لحظه اتفاق یا شرایط اضطراری پیش بیاید و لازم باشد افراد در دسترس باشند، اما متأسفانه در محله ما چنین امکانی وجود ندارد. جالب اینجاست که با حرکت به سمت دشت‌مزار یا محدوده بیمارستان، وضعیت آنتن‌دهی بهتر می‌شود و مشکل فقط در همین محدوده وجود دارد.

یکی دیگر از اهالی نیز با اشاره به موقعیت محله می‌گوید: این محله در نزدیکی شهرداری دماوند قرار دارد، اما آنتن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه تقریباً صفر است. شب‌ها که به خانه برمی‌گردیم، تلفن همراه عملاً بدون آنتن است. اگر تجهیزات یا دکل مخابراتی در نقطه مناسبی، مثلاً بالاتر از امامزاده نصب شود، به گفته کارشناسان می‌تواند بخش زیادی از این محدوده را تحت پوشش قرار دهد.

بن‌بست بر سر جانمایی دکل

در حالی که شهروندان انتظار دارند مشکل آنتن‌دهی هرچه سریع‌تر برطرف شود، به نظر می‌رسد اختلاف بر سر محل نصب دکل مخابراتی، مهم‌ترین مانع اجرای این پروژه است، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: ما موافقت نصب دکل و تجهیزات را گرفته‌ایم و بهترین محل از نظر کارشناسان برای نصب، حسینیه روح‌افزا است، اما متأسفانه تاکنون هیئت امنای روح‌افزا همکاری نکرده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که عضو هیئت امنای محله روح‌افزا، روایت متفاوتی از روند ماجرا ارائه می‌کند.

هیئت امنا: مخالف اصل نصب دکل نیستیم

محسن همتی، عضو هیئت امنای حسینیه روح‌افزا، در توضیح ماجرا به خبرنگار مهر می‌گوید: فرماندار دماوند گفته است، تجهیزات آماده است و اگر هیئت امنا موافقت کند، دکل نصب می‌شود، اما ما با اصل نصب دکل مخالفت نکرده‌ایم.

وی گفت: ابتدا محل نصب را جلوی امامزاده، در قسمت جنوبی آن، تأیید کردند و گفتند اینجا محل مناسبی است، حدود ۱۰ تا ۱۵ روز بعد نظرشان تغییر کرد و گفتند آن محل مناسب نیست و دلایل مختلفی مطرح کردند.

عضو هیئت امنای حسینیه روح‌افزا ادامه می‌دهد: حتی گفتند مبلغی هم به عنوان اجاره سالانه پرداخت می‌شود، اما موضوع مخالفت ما این نبود. سؤال ما این بود که چرا ابتدا محل جنوبی امامزاده تأیید شد، اما بعد از مدتی آن را رد کردند. دلیل این تغییر نظر چه بود

همتی درباره روند بازدید کارشناسان نیز اظهار کرد: پیمانکار آمد و چند نقطه را بررسی کرد. در یکی دو محل هم برخی همسایه‌ها مخالفت داشتند، اما وقتی محدوده امامزاده را دید، اعلام کرد اینجا محل مناسبی است. ما هم همان را پذیرفتیم.

او افزود: اگر دکل در محدوده امامزاده نصب شود، طبق نظر کارشناسان، آنتن‌دهی بخش زیادی از منطقه تأمین خواهد شد، ما از مسئولان پرسیدیم چرا محلی را که خودشان تأیید کرده بودند، بعد از حدود ۱۵ روز تغییر دادند، اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم. در واقع اختلاف بر سر جانمایی دکل است.

عضو هیئت امنای محله روح‌افزا درباره پیشنهاد نصب تجهیزات در حسینیه نیز گفت: ما می‌گوییم حسینیه متعلق به عموم مردم است و این موضوع هم یک کار عمومی است، اما درباره آن شایعاتی مطرح شده و افراد مختلف نظرات متفاوتی دارند. برای ما مهم‌تر از هر چیز این است که مشخص شود چرا محل امامزاده که ابتدا تأیید شده بود، بعداً رد شد.

انتظار شهروندان برای پایان یک اختلاف

مشکل آنتن‌دهی در روح‌افزا، اکنون تنها یک مطالبه ارتباطی نیست؛ این مسئله به کیفیت زندگی، امنیت، دسترسی به خدمات الکترونیکی و حتی فعالیت‌های اقتصادی ساکنان گره خورده است.

کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطقی که با ضعف پوشش شبکه مواجه هستند، از الزامات ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و هرگونه تأخیر در اجرای چنین پروژه‌هایی، مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر می‌گذارد.

در شرایطی که فرمانداری از آماده بودن مجوزها و تجهیزات سخن می‌گوید و هیئت امنای محله نیز تأکید دارد با اصل اجرای پروژه مخالفتی ندارد، به نظر می‌رسد اختلاف بر سر جانمایی دکل، مهم‌ترین گره این پرونده باشد؛ گرهی که تا زمان رفع آن، ساکنان روح‌افزا همچنان برای برقراری یک تماس تلفنی یا استفاده از اینترنت، ناچار خواهند بود از خانه‌های خود خارج شوند و به نقاطی بروند که شاید تنها چند خط آنتن روی صفحه تلفن همراهشان ظاهر شود.