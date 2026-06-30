اخلال در نظم عمومی بیمارستان پورسینا رشت با دستگیری ۸ متهم پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس مامورین پس ازوقوع یک فقره درگیری ،نزاع دسته جمعی در بیمارستان پورسینا رشت، بلافاصله در محل حاضر شدند.

در آدرس اعلامی هشت نفر از همراهان یک بیمار منتقل شده به بخش اورژانس اقدام به درگیری و فحاشی به عوامل و پرسنل، تخریب اموال عمومی بیمارستان کردند که منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بودند که با حضور به موقع ماموران انتظامی اجازه ادامه اقدامات شرورانه را به این افراد نداده و تمامی نفرات عامل درگیری را بازداشت کردند.

در نهایت پس از هماهنگی های لازم، پرونده ۸ متهم دستگیری شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

در پایان مامورین عنوان داشتند اینگونه افراد که باعث سلب آسایش شهروندان و تشویش اذهان عمومی میشوند تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و برخورد پلیس و دستگاه قضائیی در مقابل هر نوع ایجاد مزاحمت برابر قانون و قاطعانه خواهد بود.