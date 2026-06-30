آمادگی ۱۷۰۰ مسجد تهران برای پذیرش ۵۳۰ هزار زائر تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: علاوه بر ١٧٠٠ مسجد شهر تهران که با ظرفیت پذیرش ۵٣٠ هزار نفر آماده پذیرش و اسکان میهمانان مراسم تشییع شده اند، ٨٠٠ مسجد در شهرستان های استان تهران نیز با ظرفیتی بالغ بر ٢۵ هزار نفر، برای پذیرایی از زائران، توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازماندهی شده اند.

حجت الاسلام «حمیدرضا دانایی» در اینباره اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت های خادمی و خدمت رسانی مهمانان رهبر شهید به مساجد استان تهران واگذار شده، تمام مساجد دارای ظرفیت و امکانات لازم، با مدیریت و حضور امام جماعت مسجد، از میهمانان و زوار شهرستانی پذیرایی می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: شهر تهران دارای یک هزار و ۸۰۰ مسجد است که قریب هزار و ۷۰۰ مسجد، با اختصاص ۸۴۶ هزار متر مربع آماده پذیرایی و اسکان زائران و میهمانان مراسم تشییع امام شهید، هستند.

دانایی با اشاره به قرار گرفتن ۶١ مسجد در مسیر تشییع، اعلام کرد: این مساجد با ارائه خدمات در قالب مساجد موکب محور، با ارائه خدمات تغذیه، امدادی، درمانی و نگهداری کودکان و سالمندان در خدمت شرکت کنندگان مراسم تشییع هستند.

وی عنوان داشت: برای جلوگیری از اختلالات احتمالی تنها با مجوز مرکز رسیدگی به امورمساجد استان تهران می‌توان از اسکان مساجد برخوردار شد.