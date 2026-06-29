ورامین ظرفیت اسکان زائران مراسم تشییع را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدی، در جلسه ستاد اسکان مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از افزایش ظرفیت اسکان زائران خبر داد.
معاون عمرانی فرماندار ورامین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از زائران و میهمانان استان یزد، اظهار کرد: با تأکید استاندار تهران، شهرستان ورامین آمادگی لازم را برای میزبانی شایسته از جمعیت قابل توجهی از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید فراهم کرده است.
وی با تأکید بر نقش دهیاران در اجرای این مأموریت افزود: مقرر شد دهیاران روستاهای مجاور شهر ورامین ظرفیتها و امکانات موجود را برای بهرهبرداری ستاد اسکان اعلام کنند و همچنین از ظرفیت تمامی مساجد و حسینیههای روستاهای بزرگ شهرستان برای اسکان زائران استفاده شود.
محمدی با اشاره به گرمای فصل تابستان، تجهیز محلهای اسکان به مخازن ذخیره آب، تجهیزات سرمایشی و سرویسهای بهداشتی را ضروری دانست و گفت: همه دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستان موظف هستند برای اسکان و پذیرایی مناسب از زائران، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: ورامین بهعنوان یکی از شهرستانهای معین استان تهران، نقش مهمی در میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بر عهده خواهد داشت.
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