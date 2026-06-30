ناکامی سوداگران مرگ در شهرضا؛۴۱کیلوگرم تریاک در بازرسی ازاتوبوس کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام هماهنگی‌های لازم قانونی، با استفاده از تجهیزات فنی و بازرسی دقیق، موفق شدند ۴۱ کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر تریاک را که به شکلی بسیار ماهرانه در بخش‌هایی از بدنه اتوبوس جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری متهمان این پرونده تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، ۲ نفر از قاچاقچیان که قصد انتقال این محموله مواد مخدر را داشتند، شناسایی و در محل دستگیر شدند.

سرهنگ پورخاقان ادامه داد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر عزم راسخ و قاطعیت پلیس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر گفت: پلیس با تکیه بر اشراف کامل اطلاعاتی، کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و رصد دقیق تحرکات مجرمانه، به سوداگران مرگ اجازه نخواهد داد امنیت، سلامت و آرامش عمومی جامعه را دستمایه سودجویی‌های غیرقانونی خود قرار دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه حمل و نگهداری مواد مخدر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم توسط مأموران پلیس در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.