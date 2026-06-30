کاهش مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر از ۸ مورد به ۲ مورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای راه مبارزه با مواد مخدر، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و بهویژه قائد شهید، از حضور رئیسجمهور، مقامات کشوری و لشکری، سفرا و دیپلماتهای خارجی، استانداران، خانوادههای معظم شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاههای عضو ستاد، سازمانهای مردمنهاد، صاحبنظران و اندیشمندان حاضر در این مراسم قدردانی کرد.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد با توافق قوه قضائیه، فراجا و سایر دستگاههای مسئول، تعداد مصادیق مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر از هشت مورد به دو مورد کاهش مییابد. در مقابل، بر اجرای قطعی سایر مجازاتها برای حفظ بازدارندگی تأکید شده است.
بازنگری ساختار ستاد بدون افزایش هزینه
ذوالفقاری گفت: ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر طی یک سال گذشته، با وجود کاهش حدود پنج درصدی نیروی انسانی و بدون ایجاد پست جدید، بازنگری شده تا بهرهوری و کارآمدی آن افزایش یابد.
اصلاح قانون با مشارکت همه دستگاهها
به گفته وی، اصلاحیه قانون با همکاری مجلس، قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و سایر نهادهای مرتبط تدوین شده و برای نخستینبار شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام نیز در این بازنگری لحاظ شده است.
هماهنگی کمسابقه در مبارزه با مواد مخدر
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به همکاری نزدیک قوه قضائیه، مجلس، فراجا، سپاه، وزارتخانهها، سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادها، این سطح از هماهنگی را «کمنظیر» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد این همافزایی به کاهش آسیبهای اعتیاد، تقویت پیشگیری، درمان و بازتوانی منجر شود.
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