قرارداد ۲۰۰۰ واگن مترو تهران با چین وارد مرحله اجرا شد

جعفر تشکری هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قرارداد واگنهای مترو با کشور چین اظهار کرد: قرارداد تأمین بیش از ۲ هزار واگن بین دولت ایران و کشور چین منعقد شده و این قرارداد از سال ۱۳۹۶ وجود داشته است، اما به دلیل تأخیر در پرداخت پیشپرداخت، اجرای آن با وقفه مواجه شد.
وی افزود: طبیعتاً یک قرارداد زمانی قابلیت اجرا پیدا میکند که تعهدات مالی اولیه آن انجام شود و در این مورد، پیشپرداختها در سال ۱۴۰۴ به طور کامل پرداخت شد، بنابراین نمیتوان طرف چینی را بابت تأخیر در اجرای قرارداد مقصر دانست، چراکه آغاز عملیات اجرایی نیازمند انجام تعهدات از سوی طرف ایرانی بود.
تشکری هاشمی ادامه داد: پس از انجام پرداختها، طرف چینی اعلام کرد که دو رام قطار شامل ۱۴ واگن را آماده کرده تا پیش از وقوع جنگ رمضان برای ایران ارسال کند و باقی واگنها نیز به صورت تدریجی تحویل شوند، اما با آغاز جنگ، روند انتقال با مشکلاتی مواجه شد.
عضو شورای شهر تهران گفت: اکنون که شرایط به سمت عادی شدن پیش میرود، پیگیری این موضوع باید از طریق وزارت کشور که طرف قرارداد است، انجام شود و شنیده شده دستوراتی صادر شده تا در بخش واگنهای تهران، شهرداری و شرکت مترو نمایندگی لازم را برای پیگیری مستقیم از طرف چینی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش قالیباف در توسعه حملونقل ریلی تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای قالیباف با دستور رهبر انقلاب مسئولیت ارتباط با چین را بر عهده گرفتهاند و در دوره مدیریت شهری خود در تهران نیز حدود ۱۲۰۰ واگن از چین برای مترو تهران تأمین شد، ایشان به خوبی در جریان مسائل این حوزه قرار دارند.
تشکری هاشمی ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط جدید و حمایتهای صورتگرفته، روند ورود واگنهای جدید مترو به تهران سرعت بگیرد و این قرارداد هرچه سریعتر عملیاتی شود.
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