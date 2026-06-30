واکنش فرماندار دماوند به گزارش مهر: هیئت امنا کتبی موافقت کند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پس از انتشار گزارش این خبرگزاری با عنوان «اختلال موبایل در قلب دماوند؛ چرا تلفن همراه ساکنان روحافزا آنتن ندارد؟»، اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار دماوند، توضیحات تازهای درباره روند اجرای پروژه نصب دکل مخابراتی ارائه کرد.
فرماندار دماوند با اشاره به اختلافهای مطرحشده درباره محل استقرار دکل گفت: هیئت امنا بهصورت کتبی برای بنده بنویسند و همه اعضای هیئت امنا آن را با مهر و امضا تأیید کنند؛ بلافاصله موضوع را مکتوب کرده و دستور اجرای کار را صادر میکنم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود، که در گزارش مهر، فرماندار اعلام کرده بود بهترین محل برای نصب دکل از نظر کارشناسان، حسینیه روحافزا است، اما همکاری نکردن هیئت امنا مانع اجرای طرح شده است.
در مقابل، عضو هیئت امنای حسینیه روحافزا در گفتوگو با مهر تأکید کرده بود، که هیئت امنا با اصل نصب دکل مخالفتی ندارد و اختلاف، بر سر تغییر جانمایی پروژه از محدوده جنوبی امامزاده به محل دیگری است.
اظهارات جدید فرماندار اکنون این پرسش را مطرح میکند که آیا با ارائه موافقتنامه رسمی از سوی هیئت امنا، مانع باقیمانده برای اجرای پروژه برطرف خواهد شد یا خیر.
گزارش مهر درباره مشکل آنتندهی در روحافزا، بازتاب گستردهای در میان شهروندان این منطقه داشت؛ ساکنانی که میگویند ضعف پوشش تلفن همراه، زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار داده و انجام بسیاری از امور بانکی، اداری و حتی تماسهای ضروری را با مشکل مواجه کرده است.
اکنون با اعلام آمادگی فرماندار برای صدور دستور اجرای پروژه در صورت دریافت موافقت رسمی هیئت امنا، انتظار میرود روند اداری این موضوع با شفافیت بیشتری دنبال شود و در صورت وجود توافق میان طرفین، عملیات نصب دکل بدون تأخیر آغاز شود.
در نهایت، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، نه تبادل اظهارنظر میان مسئولان و نهادهای محلی، بلکه رفع هرچه سریعتر مشکلی است که به گفته ساکنان، سالهاست کیفیت زندگی و دسترسی آنان به خدمات ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است.
افکار عمومی اکنون انتظار دارد این پرونده از مرحله بیان مواضع عبور کرده و به نتیجهای عملی برای تأمین پوشش پایدار تلفن همراه در محله روحافزا منتهی شود.
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