محمد شیخ نصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس در مسیر گناوه - شیراز که از گناوه به سمت استان فارس در حرکت بود، پیش از ظهر امروز دچار آتش‌سوزی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه افزود: این حادثه در جاده گناوه به سمت شیراز، بالاتر از ایستگاه سیکل ترکیبی و محدوده قبل از روستای چهارروستایی رخ داد.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش انجام شد.

شیخ نصری ادامه داد: در این عملیات نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه‌های یک و ۲ گناوه، بندر ریگ، دهیاری چهارروستایی، پلیس راه، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس ۱۱۰ مشارکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: این اتوبوس هنگام وقوع حادثه فاقد مسافر بود و خوشبختانه خسارت جانی نداشت و فقط خسارت مالی برجا گذاشت.

شیخ نصری گفت: علت حادثه در دست بررسی است.