به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر سهشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه مازندران اظهار کرد: برای خدمترسانی به عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ۲۲ موکب در نقاط مختلف استان مازندران و دو موکب نیز در تهران برپا شده است.
وی با بیان اینکه این موکبها با مشارکت نیروهای مردمی و جهادی فعالیت خواهند کرد، افزود: همه ظرفیتها برای میزبانی شایسته از عزاداران و ارائه خدمات مورد نیاز آنان بسیج شده است.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به شعار «باید برخاست» برای این مراسم، گفت: این شعار نمادی از ایستادگی مسلمانان در برابر جنایتهای استکبار و رژیم صهیونیستی است و باید پیام آن به درستی برای افکار عمومی تبیین شود.
سردار موحد همچنین با تأکید بر نقش رسانهها در جنگ روایتها، تصریح کرد: امروز رسانهها مسئولیت سنگینی در انتقال حقیقت و مقابله با روایتهای جعلی دشمن بر عهده دارند و تشکیل قرارگاه رسانهای با حضور همه رسانههای استان میتواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای منظم با اصحاب رسانه خبر داد و افزود: تعامل مستمر با فعالان رسانهای و توجه به دغدغههای آنان در دستور کار قرار دارد.
فرمانده سپاه کربلا همچنین از صدور کارت شناسایی ویژه اصحاب رسانه طی روزهای آینده برای تسهیل حضور آنان در مراسمها و اجتماعات خبر داد و خاطرنشان کرد: رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی دقیق، میتوانند با انعکاس آسیبها و گزارش مفاسد از طریق سامانه ۱۱۴، در رفع مشکلات جامعه نیز نقشآفرینی کنند.
سردار موحد در پایان تأکید کرد: امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و تقویت همبستگی اجتماعی باید در اولویت فعالیت رسانهها و مسئولان قرار گیرد.
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