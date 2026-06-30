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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

دعوت حزب موتلفه از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید

دعوت حزب موتلفه از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید

حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت آقای شهید ایران، این ضایعه را مصیبتی بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و جبهه مقاومت دانست و از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت آقای شهید ایران، این ضایعه را مصیبتی بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و جبهه مقاومت دانست و از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور گسترده و آگاهانه در مراسم تشییع پیکر مطهر آن شهید، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت ملی و استمرار راه مقاومت را به نمایش بگذارند.

در متن بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی آمده است: امروز، تاریخ پرافتخار ملت ایران صفحه‌ای دیگر از حماسه و ایثار را ورق می‌زند. قلب تپنده انقلاب اسلامی، امروز عزادار پرچمدار جبهه مقاومت، معمار تمدن نوین اسلامی و قائد حکیم و شجاع امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای است که پس از عمری جهاد خستگی‌ناپذیر، به شهادت رسید و به ملکوت اعلی پیوست. این ضایعه عظیم، نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای همه آزادگان جهان و مستضعفین تحت ستم، مصیبتی سنگین و جبران‌ناپذیر است.

این بیانیه افزود: رهبر حکیمی که بیش از سه دهه سکان هدایت امت را بر عهده داشت، با مدد و عنایت الهی، شجاعت علوی و صبر حسینی، در برابر توطئه‌های استکبار جهانی، صهیونیسم بین‌الملل و ایادی داخلی ایستاد و انقلاب اسلامی را به مرحله‌ای از اقتدار، پیشرفت علمی، خودکفایی و نفوذ منطقه‌ای رساند که امروز، جهان معادلات قدرت را بر اساس آن بازتعریف می‌کند.

حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: آقای شهید ایران، امام خامنه‌ای (رحمة‌الله)، ادامه‌دهنده راستین راه امام خمینی کبیر (ره) بود و پس از رحلت آن امام عزیز با تبیین دقیق اندیشه‌های ناب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت، حمایت قاطع از فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و همه مظلومان، و هدایت هوشمندانه کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه، الگویی بی‌بدیل از ولی‌فقیه عادل، مجاهد و رهبر حکیم و فرزانه ارائه کرد. شهادت ایشان، همچون شهادت دیگر شهدای بزرگ، نه پایان راه، بلکه آغاز فصل جدیدی از بیداری، مقاومت و پیروزی است.

این بیانیه تصریح کرد: ما در حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن عرض تسلیت عمیق به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، بیت شریف، علمای اعلام، رزمندگان جبهه مقاومت، و آحاد ملت ایران، این مصیبت را به‌مثابه امتحانی الهی برای امت اسلامی می‌دانیم. بی‌شک، خون پاک این قائد شهید، همچون خون شهدای کربلا، بذرهایی از بیداری و ایستادگی در دل‌ها خواهد کاشت و دشمنان را بیش‌ازپیش به وحشت خواهد افکند.

حزب مؤتلفه اسلامی در این بیانیه خطاب به ملت عزیز و قهرمان ایران ضمن گرامیداشت یاد و نام آن رهبر شهید، از عموم مردم شریف، مؤمن و قدرشناس دعوت کرد تا با حضور پرشور، آگاهانه و گسترده خود در مراسم تشییع پیکر مطهر آن عزیز سفر کرده، بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند و پیام وحدت و انسجام و وفاداری و استقامت را به جهانیان مخابره کنند.

این بیانیه تصریح کرد: بی‌تردید حضور شما مردم بصیر و انقلابی در این آیین باشکوه، تجدید میثاقی است با راه روشن شهیدان، استمرار مسیر عزت‌آفرین انقلاب اسلامی، نمایش قدرت و انسجام امت اسلامی، ادامه راه قائد شهید، و نیز پیامی محکم به دشمنان است که راه مقاومت ادامه دارد و ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. خداوند متعال، قائد شهیدمان را با شهدای کربلا محشور فرماید، روح مطهرش را با ارواح طیبه اولیاءالله هم‌نشین کند و به امت اسلامی صبر و اجر عطا کند.

کد مطلب 6875651
هادی رضایی

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