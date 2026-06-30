به گزارش خبرنگار مهر، فرشته ضرغامپور عصر سهشنبه در جلسه شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، با خیرمقدم به هیئت همراه، اظهار کرد: حضور عالیترین مقام نظام استاندارد کشور در استان، نشاندهنده توجه ویژه دولت و سازمان ملی استاندارد به ظرفیتها، فرصتها و توانمندیهای کهگیلویه و بویراحمد است.
وی با بیان اینکه استان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای کشاورزی، گردشگری، نفت و گاز، صنایع ساختمانی، معادن و صنایع شیمیایی برخوردار است، افزود: این استان آمادگی دارد نقش پررنگتری در اقتصاد کشور ایفا کند و حضور رئیس سازمان ملی استاندارد فرصت مناسبی برای انتقال دغدغهها و مطالبات فعالان اقتصادی به مسئولان ملی فراهم کرده است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایتها و همراهی استاندار و مجموعه مدیریت استان در توسعه فرهنگ استاندارد و ایجاد تعامل میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی قدردانی کرد و گفت: ادارهکل استاندارد استان متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، با رویکردی حمایتی، تسهیلگر و در عین حال تخصصی در کنار واحدهای تولیدی باشد.
وی ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست به تصمیمگیریهای مؤثر برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی استان منجر شود.
ضرغامپور در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ادارهکل استاندارد استان، اظهار کرد: در حوزه تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی، تمامی اهداف پیشبینیشده محقق شده است.
وی افزود: در بخش آموزش نیز عملکرد ادارهکل فراتر از اهداف تعیینشده بوده، بهطوری که آموزش مدیران کنترل کیفیت به ۲۹۱ درصد، آموزش کارشناسان استاندارد به ۳۵۰ درصد، آموزش کارکنان به ۲۳۶ درصد و سایر آموزشهای برونسازمانی به ۲۲۵ درصد اهداف برنامه رسیده است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح «امین» در حوزه ارزیابی انطباق، گفت: در بازرسی صنایع غذایی و بهداشتی ۱۰۱ درصد، انرژی و محیط زیست ۱۰۰ درصد، صنایع فلزی ۱۰۰ درصد و صنایع غیرفلزی ۱۱۴ درصد برنامههای پیشبینیشده محقق شده است.
وی ادامه داد: بازدید فنی از واحدهای تولیدی با تحقق ۱۰۲ درصدی، نمونهبرداری از مراکز تولیدی با ۱۰۸ درصد و صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد با تحقق کامل اهداف همراه بوده است.
ضرغامپور با اشاره به توانمندی آزمایشگاههای ادارهکل استاندارد استان افزود: تمامی آزمایشگاههای این ادارهکل فعال هستند و آزمونهای تخصصی در حوزههای مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی و مواد غذایی و میکروبیولوژی در داخل استان انجام میشود.
وی همچنین از انجام ۹۳ آزمون در حوزه مصالح ساختمانی، ۶ آزمون صنایع شیمیایی، ۳۱ آزمون مواد غذایی و میکروبیولوژی و ۵۱۳ آزمون در آزمایشگاههای همکار خبر داد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در بخش اندازهشناسی نیز از تحقق کامل برنامههای آزمون نازلهای سوخت مایع، وسایل سنجش و نمونههای محصولات پیشبستهبندی خبر داد و گفت: در حوزه اشاعه فرهنگ استاندارد نیز شاخصهایی همچون برنامههای ارتباطی، اطلاعرسانی، فعالیت در فضای مجازی و انتشار اخبار، فراتر از اهداف تعیینشده محقق شده است.
وی تصریح کرد: با همت مجموعه همکاران، برنامههای عملیاتی سال جاری بهطور کامل محقق شد و امیدواریم این روند در مسیر ارتقای کیفیت، حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان تداوم داشته باشد.
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