بیانیه خانواده شهدای ترور کردی به رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده‌ شهدای ترور و آسیب‌دیدگان اقدامات گروه‌های تروریستی کردی در نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار اقدام جدی در مورد گروهک‌های ضد انقلاب شدند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:



بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

ما، خانواده‌های شهدای ترور، مجروحان، آسیب‌دیدگان و شاکیان خصوصی پرونده‌های مربوط به اقدامات گروه‌های تروریستی پژاک، دمکرات، کومله و پاک، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات قربانیان و صدور احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد متهمان، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر اجرای عدالت، احقاق حقوق قربانیان و مبارزه با مصونیت عاملان جنایت می‌دانیم.

نزدیک به دو سال از ثبت و پیگیری این شکایت‌ها گذشت؛ دو سالی که برای بسیاری از خانواده‌های داغدار، تنها انتظار برای شنیده شدن صدای مظلومیتشان بود. امروز صدور این احکام، برای ما صرفاً یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از زنده بودن امید به عدالت و احترام به حقوق قربانیان ترور است.

سال‌هاست مردم کرد ایران، بیش از هر کس دیگری، قربانی اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی این گروه‌ها بوده‌اند. صدها خانواده عزیزان خود را در عملیات‌های تروریستی، بمب‌گذاری‌ها، ترورها و حملات مسلحانه از دست داده‌اند. بسیاری از کودکان از نعمت داشتن پدر یا مادر محروم شده‌اند و خانواده‌های فراوانی هنوز با آثار جسمی، روحی و روانی این جنایت‌ها زندگی می‌کنند.

دامنه خسارت‌های این اقدامات تنها به جان انسان‌ها محدود نبوده است. ناامن‌سازی مستمر مناطق مرزی، سرمایه‌گذاری را با مخاطره روبه‌رو کرده، فرصت‌های شغلی بسیاری را از میان برده و روند توسعه اقتصادی این مناطق را سال‌ها به عقب رانده است. در حالی که مناطق کردنشین ایران از زیباترین و مستعدترین مناطق کشور در حوزه گردشگری، طبیعت‌گردی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، استمرار تهدیدهای امنیتی و اقدامات مسلحانه، فرصت‌های ارزشمند رشد و رفاه مردم این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است.

در کنار این خسارت‌ها، گزارش‌های متعدد از اخاذی از فعالان اقتصادی، کسبه، مرزنشینان و صاحبان مشاغل، ایجاد رعب و وحشت، تهدید شهروندان، ترور غیرنظامیان و اعمال خشونت علیه مردم عادی، نشان می‌دهد که آثار این اقدامات همچنان پایان نیافته و قربانیان آن همچنان مردم بی‌دفاع هستند.

اکنون که احکام قضایی صادر شده و در چارچوب فرآیندهای قانونی، اعلان قرمز اینترپل برای متهمان صادر شده است، انتظار خانواده‌های قربانیان آن است که این پرونده‌ها با همان جدیت تا مرحله اجرای عدالت دنبال شوند و به نتیجه‌ای عملی برسند.

از جنابعالی درخواست می‌کنیم دستور فرمایید تمامی ظرفیت‌های حقوقی، قضایی، دیپلماتیک و بین‌المللی کشور برای تعقیب، استرداد، محاکمه و مجازات عاملان این جنایت‌ها به کار گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور خارجه، موضوع اجرای درخواست‌های استرداد و همکاری قضایی با دولت جمهوری عراق، مقامات اقلیم کردستان عراق و دیگر کشورهایی که این افراد در آن‌ها اقامت دارند، با اولویت ویژه و به صورت مستمر پیگیری شود تا هیچ پناهگاه امنی برای متهمان به جرائم تروریستی باقی نماند.

ما معتقدیم عدالت زمانی محقق خواهد شد که عاملان و آمران این جنایت‌ها، فارغ از محل اقامت یا جایگاه تشکیلاتی خود، در برابر قانون پاسخگو شوند و حقوق قربانیان به رسمیت شناخته شود. مبارزه با تروریسم تنها با اقدامات امنیتی کامل نمی‌شود؛ بلکه پایان دادن به مصونیت قضایی عاملان خشونت و حمایت مؤثر از قربانیان، بخش جدایی‌ناپذیر عدالت است.

از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار داریم علاوه بر استمرار این روند، سازوکارهای لازم برای حمایت حقوقی از خانواده‌های قربانیان، تسریع در رسیدگی به دعاوی مرتبط، جبران خسارات وارده و پیگیری مستمر اجرای احکام صادره را نیز مورد توجه قرار دهند.

ما، خانواده‌های شهدای ترور و آسیب‌دیدگان این جنایت‌ها، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، اعلام می‌کنیم که تا تحقق کامل عدالت، اجرای احکام صادره، استرداد متهمان و احقاق حقوق تمامی قربانیان، این مطالبه قانونی و انسانی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

امید آن داریم که این پرونده، نقطه آغازی برای پایان دادن به مصونیت عاملان تروریسم و احقاق حقوق هزاران خانواده‌ای باشد که سال‌ها بار سنگین فقدان، رنج و محرومیت را بر دوش کشیده‌اند.

خانواده‌های شهدای ترور و آسیب‌دیدگان اقدامات گروه‌های تروریستی کردی