پیشنهاد جدید عمان به آمریکا و کشورهای غربی درباره تردد در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سلطنت عمان به‌تازگی پیشنهادی رسمی به ایالات متحده و متحدان غربی این کشور ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکت‌های کشتیرانی برای عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش، طرح عمان تا حدی از سازوکارهای اجرایی در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته شده است. در این پیشنهاد، پرداخت هزینه عبور به‌صورت رسمی اختیاری در نظر گرفته شده، اما ایران بر الزامی بودن دریافت این عوارض تأکید دارد.

نیویورک تایمز همچنین نوشت که واشنگتن نسبت به این پیشنهاد ملاحظاتی دارد و خواهان گفت‌وگو با مقام‌های عمانی درباره جزئیات آن است. مقام‌های آمریکایی امیدوارند اختلاف‌نظرها از طریق مذاکرات فنی برطرف شود.

در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که تهران برای ایجاد سازوکار جدید مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز آمادگی دارد، اما اگر عمان تمایلی به تدوین چارچوبی مشترک برای اداره این گذرگاه راهبردی نداشته باشد، ایران به‌صورت مستقل این روند را دنبال خواهد کرد.

همچنین عباس عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، پیش‌تر گفته بود که تنگه هرمز طی سال‌های گذشته همواره برای کشتیرانی بین‌المللی باز بوده است، اما پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، شرایط این آبراه دیگر مانند گذشته نخواهد بود.

پیش از این نیز ایران و عمان، پس از سفر یک هیئت ایرانی به مسقط، در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده بودند که کشورهای ساحلی باید نقش اصلی و حاکمیت بر مدیریت تنگه هرمز را بر عهده داشته باشند. دو طرف همچنین اعلام کردند که درباره آینده این آبراه و تدوین توافقی برای نحوه عبور کشتی‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن هزینه‌های کشورهای ساحلی، رایزنی خواهند کرد.