به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در سخنانی بی اشاره به باز بودن تنگه هرمز برای عبور و مرور پیش از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و ناامن شدن منطقه پس از این تجاوز، اعلام کرد: تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و همه کشتی ها حق عبور از آن را دارند. ما با امکان استفاده از دو مسیر از طریق تنگه هرمز مخالفتی نداریم.
وی در این خصوص اضافه کرد: به ما اطلاع داده شد که مسیرهای پیشنهادی ما ایمن نیستند. ما گزینه پاکسازی مین ها در تنگه هرمز را با هماهنگی ایران پیشنهاد دادیم. ما همه طرف ها را از اقدامات انجام شده برای ایجاد مسیرهای خروج کشتی ها مطلع کردیم.
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی افزود: ما پس از حمله به یک نفتکش، عملیات تخلیه کشتیهای سرگردان در تنگه هرمز را به حالت تعلیق درآوردیم و منتظر موضع ایران پس از حمله هستیم تا به ما اجازه دهد کشتیها را از هرمز خارج کنیم.
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