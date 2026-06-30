به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از لی جائه میونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، گزارش داد تمامی کشتیهای این کشور به جز دو فروند، تنگه هرمز را ترک کردهاند.
وی افزود در حال حاضر تنها دو کشتی کرهجنوبی همچنان در این آبراه راهبردی حضور دارند.
رئیسجمهور کرهجنوبی اعلام کرد تقریباً تمامی کشتیهای این کشور از تنگه هرمز خارج شدهاند و تنها دو فروند همچنان در این آبراه حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از لی جائه میونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، گزارش داد تمامی کشتیهای این کشور به جز دو فروند، تنگه هرمز را ترک کردهاند.
وی افزود در حال حاضر تنها دو کشتی کرهجنوبی همچنان در این آبراه راهبردی حضور دارند.
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