به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز سه شنبه اعلام کرد: در تماس تلفنی با (مسعود پزشکیان) رئیس جمهور ایران بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.

نخست وزیر هند در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کردم. از پیشرفت حاصل شده در مذاکرات استقبال کرده و ابراز امیدواری کردم که تلاش‌ های مداوم به صلح پایدار در منطقه منجر شود.

نارندرا مودی در این خصوص اضافه کرد: (در این رایزنی تلفنی) بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.

ایران پیشتر اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.