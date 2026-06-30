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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

رایزنی نخست‌وزیر هند با پزشکیان درباره تنگه هرمز

رایزنی نخست‌وزیر هند با پزشکیان درباره تنگه هرمز

نخست وزیر هند اعلام کرد: با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز سه شنبه اعلام کرد: در تماس تلفنی با (مسعود پزشکیان) رئیس جمهور ایران بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.

نخست وزیر هند در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کردم. از پیشرفت حاصل شده در مذاکرات استقبال کرده و ابراز امیدواری کردم که تلاش‌ های مداوم به صلح پایدار در منطقه منجر شود.

رایزنی نخست‌وزیر هند با پزشکیان درباره تنگه هرمز

نارندرا مودی در این خصوص اضافه کرد: (در این رایزنی تلفنی) بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.

ایران پیشتر اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

کد مطلب 6875726

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